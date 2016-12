Alonso: Nem Hamilton miatt hagytam el a McLarent 2007-ben

Összeállhat-e újra a Fernando Alonso, Lewis Hamilton páros? Többen kizáró oknak tartják a két versenyző 2007-es szezonját, ám a spanyol kijelentette, valójában nem brit kollégája miatt futott zátonyra a kapcsolatuk a McLarennél.

Lewis Hamilton és Fernando Alonso a 2007-es Magyar Nagydíj időmérőjének sajtótájékoztatóján (Fotó: xpbimages.com)

Fernando Alonso és Lewis Hamilton (Fotó: xpbimages.com)

Fernando Alonso egyelőre ugyan hallgat a róla és a Mercedesről szóló pletykák kapcsán, a spanyolcímű lap ugyanakkor most egy, a még Nico Rosberg visszavonulásának bejelentése előtt (!), Abu-Dzabiban készített interjút tett közzé, mely a mostani helyzetet ismeretében új értelmet is nyert.Mint ismert, Alonso és Lewis Hamilton 2007-ben egy szezont már lehúztak egymás csapattársaként a McLarennél, ám elmérgesedő vetélkedésük előbb kettejük magyarországi időmérős balhéjához, majd a spanyol év végi távozásához (meneküléséhez) vezetett. Többen emiatt nehezen tudják elképzelni, hogy Alonso újra vállalja a közvetlen küzdelmet Hamiltonnal, mások szerint pedig a spanyol közbenjárásával kirobbant 2007-es kémbotrány is hátráltató tényező lehet, mivel a Mercedes elnöksége már akkor is rosszul viselte, hogy nevüket ilyen üggyel hozták összefüggésbe (csak motorpartnerként).A kétszeres világbajnok az-nek Abu-Dzabiban ugyanakkor kijelentette, valójában semmiféle problémája nem volt Hamiltonnal közös évükben – csakis a csapatvezetéssel.– mesélte Alonso.Alonso azt persze nem tagadja, Hamilton valóban jól teljesített, ám arra is felhívta a figyelmet, hogy 2007-ben kellett átállniuk a Bridgestone-gumikra, és ez meghatározó tényező volt küzdelmükben.– magyarázta.– tette hozzá.Alonso kiemelte, abban az évben az övék volt a legjobb autó, ezért ők vesztették el mindkét bajnoki címet.– mondta.Vajon most, második mclarenes korszakában is ugyanígy gondolkodik, és ha igen, azt kapja-e most a McLarentől, amit elvár?