Hamilton még mindig nem úszta meg?

Noha Niki Lauda már lezártnak tekinti Lewis Hamilton ellenszegülős ügyét, a Mercedes technikai igazgatója, Paddy Lowe pedig „nem talál kivetnivalót” a háromszoros bajnok cselekedetében, Toto Wolff szerint a csapat még nem tesz pontot a történet végére.

Lewis Hamilton és Nico Rosberg (Fotó: xpbimages.com)

Toto Wolff (Fotó: xpbimages.com)

Nagy port kavart Hamilton abu-dzabi taktikája (a mezőny lassításával próbálta közelebb hozni a riválisokat Nico Rosberghez) és az, hogy a futam során fittyet hányt a csapat utasítására (ők azt kérték gyorsítson, mert a győzelem elvesztését kockáztatja). A történtek után a Mercedes sportigazgatója még azt is kilátásba helyzete, fontolóra veszi a brit megbüntetésének lehetőségét is.Kiemelte, semmiképpen sem akarja, hogy a csapatnál „eluralkodjon az anarchia”. Rosberg visszavonulása azonban mindent megváltoztatott! Legalábbis eddig úgy tűnt, hiszen Lauda és Lowe nyilatkozatából is arra következtethettünk, a Mercedes ejti az ügy „kivizsgálását”, hiszen most fontosabb feladatai vannak, és háromszoros bajnokával sem szeretne összetűzésbe kerülni. Wolff azonban elhintette, a történetnek még nincs vége!– nyilatkozta az osztrák szakember a DPA hírügynökségnek.– tette hozzá, utalva arra, hogy a versenyzőkeresésnél most nincs fontosabb a Mercedes Forma–1-es csapatának háza táján.– zárta gondolatát a sportigazgató, kinek csapata továbbra sem döntötte el, kit ültet Rosberg helyére.