A Bayern München vezetőedzője, Carlo Ancelotti élesen bírálta a labdarúgó-világbajnokság létszámemelésének tervét.

"A gazdasági érdekek befolyásolják a minőséget, mert egyre több mérkőzést kell játszanunk" - nyilatkozta az olasz szakvezető a Süddeutsche Zeitung című lap szombati számában.Az AP amerikai hírügynökség pénteken hozta nyilvánosságra, hogy a Nemzetközi Labdarúgó Szövetségnél (FIFA) úgy vélik, a legjobb és legjövedelmezőbb módon úgy bővíthetik 48 csapatosra a világbajnokság mezőnyét, hogy 16 darab hármas csoportot alakítanak ki."A futball felzabálja önmagát, hogy úgy mondjam. Túlságosan ki vagyunk facsarva. A kevesebb meccs jobb minőséget jelentene, ezt kellene szem előtt tartani" - vélekedett Ancelotti, aki szerint a nyári franciaországi Európa-bajnokság is bizonyította, hogy a létszámemelés érdektelenséget eredményez a szurkolók részéről.A FIFA tervei a 2018-as oroszországi és a 2022-es katari tornát biztosan nem érintik, az első a 2026-as világbajnokság lehet, amelyet magasabb létszámmal rendezhetnek meg.A labdarúgók túlterheltségére panaszkodott szombaton a német szövetség (DFB) elnöke, Reinhard Grindel is, aki karácsonyi üzenetében kifejtette, újra kell gondolni a Konföderációs Kupa időpontját, mert a játékosoknak több pihenésre van szükségük.A világbajnokság főpróbájának számító tornát 2017-ben június 17. és július 2. között rendezik Oroszországban. A mezőnynek a német csapaton kívül tagja lesz Chile, Ausztrália, Portugália, Új-Zéland, Mexikó, valamint a házigazda Oroszország válogatottja, illetve az Afrikai Nemzetek Kupájának győztese."Ezt a tornát mindig télen kellene megrendezni, ahogyan a 2022-es katari világbajnokságot is" - magyarázta Grindel.