A Most mutasd meg! sorozatunkban eddig az OTP Bank Liga csapatainak játékosai mérették meg magukat. Karácsonyra speciális feladatokkal először az Alba Fehérvár két kosarasa, Markovics Luka és Lóránt Péter, majd a MAC Budapest két jégkorongozója, Bálizs Bence és Schmál Kristóf szállt be a küzdelembe, most pedig Gangl Edina és Kisteleki Dóra vízilabdázók igyekeztek megoldani a furfangos feladatokat.