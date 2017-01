Fa Nándor jól hajózik

Fa Nándor továbbra is a nyolcadik helyen halad és közeledik a Horn-fokhoz magyar tervezésű és építésű hajójával, a Spirit of Hungaryvel a Vendée Globe földkerülő vitorlásversenyen.

"Újévi kiadós alvás után Fa Nándor dinamikusan, határozott útválasztással hajózik a Horn-fok felé" - áll a hajónapló első 2017-es bejegyzésében, amelyből az is kiderül, hogy már csak körülbelül 1900 tengeri mérföldre van Dél-Amerika legdélebbi pontjától.Az időjárás-előrejelzések szerint a magyar vitorlázó éppen elkerül majd egy ciklont, ami jelentősen megnehezítené a haladását a súlyos hajósérülések miatt 18 fősre fogyatkozott mezőnyben."Mennyi az esélye annak, hogy azokból a GPS-antennákból, amikkel 40 ezer mérföldön át semmi gondom nem volt, most gyors egymásutánban mindkettő elszálljon" - írta bosszúsan Fa Nándor, aki az újévi első alvás előtt ivott egy pohár pezsgőt és telefonon beszélt családtagjaival.Az élen továbbra is a francia Armel Le Cleach halad, aki már csak 4694 tengeri mérföldre van a céltól. Fa Nándor hátránya az éllovashoz képest 4193 tengeri mérföld.A magyar sportember harmadik Vendée Globe-ján versenyez, amelyen a feladat egyedül egy 60 lábas (18 méter) hajóval, kikötés és külső segítség nélkül körbehajózni a földet. Az 1992/93-as menet során Fa Nándor a legjobb nem franciaként ötödik helyen ért célba 128 nap után. A rekordot a francia Francois Gabart tartja, aki a legutóbbi, 2012/13-as kiírást 78 nap 2 óra 16 perces idővel nyerte meg.