Alesi: Hibát követ el Massa a visszatéréssel

Jean Alesi figyelmeztette Felipe Massát: nagy hibát követhet el nem várt visszatérésével. Nico Rosberg visszavonulásának okait ezzel szemben a kezdeti kétkedés ellenére is kezdi megérteni a francia.

Felipe Massa (Fotó: Williams)

Jean Alesi (Fotó: xpbimages.com)

Szerepcsere van kilátásban. Az előző szezon utolsó hétvégéjén Abu-Dzabiban még úgy volt, Felipe Massa zárja le végleg F1-es pályafutását, Nico Rosberg pedig – világbajnokként –folytatja azt. Pár nappal később viszont a német bejelentése mindent megváltoztatott, s most már szinte biztosra vehető, hogy miközben a világbajnokot nem látjuk többet F1-es autóban versenyezni, addig Massa mégis ott lesz a rajtrácson Ausztráliában.Pletykák szerint a brazil a múlt nyáron eleve azért döntött a visszavonulás mellett, mert tudta, Lance Stroll érkezésével nem marad számára hely a Williamsnél. Más kérdés, hogy Massa ezt követően fokozatosan lezárta magában az F1-es fejezetet, s bejelentése után végig hangoztatta, kicsit sem bánta meg döntését, már várja az új életét.A Ferrari korábbi versenyzője, Jean Alesi szerint 2008 bajnoki másodikja éppen ezért kockázatos lépésre szánja el magát a visszatéréssel.– tette fel a költői kérdést a francia anak adott interjúban.Tény, Massa a sikerek hiánya, a középmezőnyben való küzdelem miatt érzett motiválatlansága miatt is határozott a visszavonulás mellett, és hiába nyílt meg előtte a lehetőség a folytatásra, a Williams helyzete ettől még nemigen lett más, mint 2016-ban vagy 2015-ben volt.Persze az sem kizárt, hogy Alesi téved, s Massa még áldani fogja a szerencséjét, hogy újra autóba ülhetett. A francia már Nico Rosberg váratlan bejelentése kapcsán is módosított első véleményén– mondta kezdeti kétkedéséről.– példálózott Ayrton Sennával, aki 1994-ben imolai tragédiája miatt mindössze három futamon rajtolhatott el az 1993-ban még álmai csapatának tartott Williamsszel.