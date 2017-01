Hivatalos: Megindult a csődeljárás a Manor ellen – megfogyatkozhat a mezőny

Hivatalosan is csődeljárást indítottak a Manor-istálló ellen. Elbocsátásokra még nem került sor, ám ha nem találnak sürgősen új befektetőt, 10-re fogyatkozhat a csapatok száma 2017-ben.

Manor (Fotó: xpbimages.com)

Fotó: Photo4 / XPB Images

Pár órája még csak egy belső forrásoktól származó információ volt, azóta ténnyé vált: a megszűnés szélén áll a Manor. Alig telt el kis idő az után, hogy a Sky hírül adta, csődeljárás indulhat az előző év utolsó helyezettje ellen, máris bejelentették, megindult a csődeljárás folyamata.A BBC úgy tudja, a Manor vezetői két befektetővel is egyeztettek az elmúlt hetekben, s volt, aki már a végrehajtási eljárást is elindította, csakhogy egyik jelentkező sem tudta bizonyítani, hogy rendelkezik a vásárláshoz szükséges pénzzel. Ezek után a tulajdonos, Stephen Fitzpatrick csütörtök este úgy döntött, csődeljárást kezdeményez az istállót működtető cég, a Just Racing Services Ltd. (JRSL) ellen, amiről péntek délelőtt Thomas Mayer ügyvezető igazgató és a csődeljárásra felkért FRP Advisory cég csődbiztosa, Geoff Rowley tájékoztatta is a gyár 212 dolgozóját.A Manor Marussia néven 2014 végén már kihagyott két versenyt csődeljárás miatt, majd a következő szezonnak is jókora késéssel, egyéves autóval és motorral vágott csak neki. 2016-ban úgy tűnt, a gárda talpra állt, megerősítették szakemberállományukat, Ausztriában pedig 2014 után fennállásuk második pontját is megszerezték. Amennyiben ezúttal nem sikerül megmenekülniük, ismét 10-re csökkenhet a csapatok száma, s 20-ra a mezőnyé az idei bajnokságban.A csődbiztos Rowley a kiadott közleményben elmondta:A kérdésre, van-e esély arra, hogy a Manor ott legyen a március 26-án rajtoló Ausztrál Nagydíjon, elmondta, csak akkor lesz folytatás, ha gyors megoldást találnak az anyagi problémákra.– fogalmazott Rowley.A Manor még egyetlen versenyzővel sem írt alá szerződést 2017-re, és a hírek szerint hiába kínáltak volna egyesek (pl. Esteban Gutiérrez) komolyabb szponzorációt, a támogatókat is elriasztotta a konstruktőri 10. hely elvesztésével becslések szerint úgy 10 millió angol fonttól eleső gárda helyzete.