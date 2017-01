Sainz: Alonso nélkül talán itt sem lennék

Carlos Sainz ismét kiemelte, sokat köszönhet példaképének és barátjának, Fernando Alonsónak, a kétszeres világbajnok nélkül ugyanis lehet, be sem került volna a királykategória mezőnyébe. A fiatal spanyol az új szezonra való fizikai felkészülésről is beszélt.

Hiába vívtak tavaly több kemény csatát, és akadtak össze kis híján a Mexikói Nagydíj első körében, a mezőny két spanyolja továbbra is baráti kapcsolatot ápol, Sainz pedig annak ellenére is tud rajongással tekinteni gyermekkori hősére, hogy ma már ő is az ellenfelek közé tartozik.Sokszor elmondta már, mennyit köszönhet Alonsónak, aki (lévén már az édesapjával is jóban volt) a kezdetek óta támogatta őt. Most azt is elhintette, a McLaren pilótája nélkül talán egyik legkomolyabb célját sem tudja volna megvalósítani.– nyilatkozta aznevű tévécsatornának.– tette hozzá.A fiatal pilóta tavalyi szezonjáról is beszélt, amit több szakember is meggyőzőnek tartott, Max Verstappen csapatváltása után ugyanis a Toro Rosso „vezérévé” tudott válni és néhány kiugró eredményt is szállított– magyarázta.– jelezte a spanyol, akiért a szezon végén a Renault is bejelentkezett, a Red Bull azonban mindenképpen magához akarta láncolni.Természetesen az új autók is szóba kerültek, melyek komolyabb kihívás elé állítják majd a pilótákat. Sokan közülük már most kemény edzésbe kezdtek, hogy megzabolázzák majd a nehezebben vezető versenygépeket.– jegyezte meg Sainz nevetve a fokozott edzéstempó kapcsán.