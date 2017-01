Három hivatalos bejelentés is érkezett a mai napon: kiderült végre, ki lesz Lewis Hamilton csapattársa, kivel pótolja a Williams a bajnokcsapathoz távozó versenyzőjét és hol folytatja pályafutását a tavaly debütáló Pascal Wehrlein. Így fest most a 2017-es mezőny!

Csapat Pilóták Rajtszám Nemzetiség Mercedes Lewis Hamilton 44 brit Valtteri Bottas 77 finn Red Bull Daniel Ricciardo 3 ausztrál Max Verstappen 33 holland Ferrari Sebastian Vettel 5 német Kimi Räikkönen 7 finn Force India Sergio Pérez 11 mexikói Esteban Ocon 31 francia Williams Felipe Massa 19 brazil Lance Stroll 18 kanadai McLaren Fernando Alonso 14 spanyol Stoffel Vandoorne 2 belga Toro Rosso Carlos Sainz 55 spanyol Danyiil Kvjat 26 orosz Haas Romain Grosjean 8 francia Kevin Magnussen 20 dán Renault Jolyon Palmer 30 brit Nico Hülkenberg 27 német Sauber Marcus Ericsson 9 svéd Pascal Wehrlein 94 német Manor a csapat sorsa kérdéses

Manor (Fotó: xpbimages.com)

A kész képen talán senki sem lepődött meg, hétfőn azonban végre helyükre kerültek a kirakós még hiányzó darabjai, mégpedig néhány órán belül. Az első bejelentés a Saubertől érkezett és Wehrlein szerződtetéséről szólt, majd jött a Williams és Felipe Massa visszatérése, ez a két tény pedig már egyértelművé tette, a Mercedes Valtteri Bottas érkezését fogja megerősíteni.Ezzel három kérdőjel is eltűnt a 2017-es nevezési listáról, ami most már jóformán teljesnek is tekinthető, hiszen csak a Manor pilótái nem szerepelnek rajta, a kiscsapat sorsa azonban erősen kérdőjelessé vált, miután csődeljárás indult ellene.Igaz a napokban több pozitív hír is érkezett az istálló háza tájáról. Kiderült, hogy a csapattagok a hónap végéig biztosan megtarthatják munkahelyüket, és az is, hogy egy érdeklődő kész ajánlatot tenni a vezetőségnek (nekik azinformációi szerint péntekig kell döntést hozniuk arról, elfogadják-e azt), az FIA pedig belemenne abba, hogy a csapat a 2016-os autó átalakított verzióját használja, ha nem készül el időben az idei modellel.Arról, kik lehetnek a gárda pilótái rég nem érkeztek hírek, a döntést pedig az új tulajdonosok hozzák majd meg, ha sikerült megmenteniük az istállót. Korábban Felipe Nasr, Esteban Gutiérrez és Rio Haryanto neve merült fel, a mexikói azonban már elkötelezte magát a Forma–E mellett, az indonéz pedig állítólag letett az F1-es szereplésről, úgy tűnik tehát, hogy a listán közülük Nasr maradt.