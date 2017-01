Vandoorne szerint idén még nem nyer a McLaren

Többen úgy érzik, az idei év hozhatja el a várt fordulatot a McLaren-Honda számára, a csapat belga versenyzője, Stoffel Vandoorne viszont igyekszik óvatosságra inteni: bár szeretne felállni a dobogó legmagasabb fokára, úgy érzi, még korai győzelmeket várni az istállótól.

Négy éve nyeretlen az F1 történetének egyik legsikeresebb csapata, a második Honda-korszak kezdete óta pedig a pontszerzésért is vért kell izzadnia. Sokan úgy vélik, a 2017-es szabályváltozások fordíthatják meg a McLaren szerencséjét, hiszen ezúttal mindenki tiszta lappal kezdhet, a szezonnak pedig az istálló is komoly célokkal vág neki: vissza akarnak térni a legjobb három közé.Abban a gárda belga újonca, Stoffel Vandoorne is bízik, hogy 2016-hoz képest komolyabb előrelépést tesznek, ő azonban még nem akar a győzelmi esélyekről beszélni.– jelezte a legutóbbi szponzori eseményen.– tette hozzá.– magyarázta lelkesen a korábbi GP2-es bajnok.Vandoorne debütálását komoly várakozás előzi meg, a juniorkategóriában nyújtott teljesítménye alapján ugyanis őt tartják a jövő egyik legnagyobb ígéretének. Tehetségét tavaly már a királykategóriában is megcsillogtatta, amikor a Bahreini Nagydíjon be tudta verekedni magát a legjobb tíz közé, noha néhány nappal korábban tudta meg, hogy helyettesítenie kell a szezonzárón lesérülő Fernando Alonsót.Noha sokat – egyes vélemények szerint túl sokat – kellett várnia az első teljes szezonra, a belga nem haragszik a McLarenre, sőt úgy érzi, jövője szempontjából nagyon jó pozícióban van.– zárta gondolatát a 24 éves tehetség.