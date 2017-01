Egy új kalózsorozattal állna bosszút Ecclestone?

Egy rivális sorozat felépítését fontolgatja Bernie Ecclestone az F1 éléről történt eltávolítása után – legalábbis a legfrissebb pletykák szerint.

Bernie Ecclestone (Fotó: Price / XPB Images)

Flavio Briatore (Fotó: xpbimages.com)

Mindössze három napnak kellett eltelnie a Forma–1 tulajdonos váltása óta ahhoz, hogy meginduljanak a találgatások Bernie Ecclestone jövőjéről. A 86 éves brittel hétfőn közölte a Liberty Media, hogy a jövőben nem tart többé igényt szolgálataira ügyvezető igazgatóként, ám több forrás is úgy tudja, máris vannak tervei a válaszlépésre.A németarról számolt be, információjuk szerint Ecclestone máris fontolgatja, hogy 2019-től egy rivális sorozat indításával gyengíti a Forma–1-et és a Liberty Mediát. Bár a német lap nem feltétlenül számít a leghitelesebb forrásnak, hasonló információkról atapasztalt munkatársa, Andrew Benson, valamint az ugyancsak neves szakértőnek számító Peter Windsor is hallott.Utóbbi közösségi oldalán például egy sokat tudó F1-es bennfentessel való beszélgetéséről adott hírt, aki az Ecclestone következő lépését firtató kérdésére azt felelte:Benson szintén megbízható forrásra hivatkozva állította ugyanezt.A német lap egyébként azt is tudni véli, hogy a kérdéses sorozat az évekkel ezelőtt már emlegetett GP1 lehetne, melyet 2013-ban Ecclestone barátja, Flavio Briatore kezdett el tervezgetni. Úgy tudni, a tervek között a kis költségvetés, az egységesített szívómotorok, valamint a GP2-es autókéra épülő karosszéria használata szerepel, nevezni pedig a GP3-as és GP2.es istállóknak lenne módjuk az új bajnokságba.Ha igaz is a hír, Ecclestone-éknak könnyű dolga semmiképp sem lenne: az új kategóriának tévétársaságokkal, versenypályákkal kellene megállapodnia, s ezen a téren az F1 hosszú távú szerződésekkel rendelkezik, így meglévő futamot rendező pályákat például nem lenne könnyű átcsábítania.Aztudni véli, már a nagyobb csapatok is hallottak Ecclestone terveiről, Toto Wolff, a Mercedes sportigazgatója pedig már fel is vette a kapcsolatot kollégáival, hogy a rivális sorozat elleni összefogásra buzdítsa őket.– nyilatkozta a lapnak a Red Bull tanácsadója, Helmut Marko.Ecclestone-nak ráadásul óvatosnak is kell lennie, mivel a közelmúltban saját részesedését és a Paddock Club exkluzív jogait is eladta a Liberty Mediának 800 millió euróért, s amennyiben célzottan az F1-et károsító tevékenységbe kezdene, azt akár szerződésszegésként is értelmezhetik az amerikaiak.Őt ismerve persze nem is tűnik lehetetlenségnek a rivális sorozat indítása, az persze már más kérdés, hogy F1-es bukása után, 86 esztendősen valóban belevágna-e egy sziszifuszi munkának tűnő ellentámadásba…