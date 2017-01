Egy speciális módszertől és egy új ötvözettől remél nagy javulást a Ferrari

Új módszer, új anyag – új lendület? Olasz források szerint jelentős előrelépést eredményezhet a Ferrarinál egy innovatív tervezésű hengerfej, melyet idén használhat először a Scuderia.

Ferrari (Fotó: Holland / XPB Image)

Sebastian Vettel (Fotó: Price / XPB Images)

Az előző télhez képest nagy csöndben készül a Ferrari a következő szezonra. Az olaszmunkatársa, a Scuderiával kapcsolatban mindig naprakész Franco Nugnes szerint nem véletlenül: miközben 2016-nak túl nagy elvárásokkal vágtak neki, az akkor kapott kijózanító pofon után Sergio Marchionne most nyugalmat akar Maranellóban, hogy mindenki a 668-as kódnéven futó projektre összpontosíthasson.Annyi azért már a múlt év végén kiszivárgott, hogy az olaszok a motor terén ismét jelentős változtatásokkal készülnek, s szinte mindent átalakítanak hajtóegységükön. Nugnes úgy tudja, a fő hangsúly a belső égésű motor égésterén van, mivel itt nyerhető a legkönnyebben pluszteljesítmény. Egyfelől a MAHLE-val közösen továbbfejlesztett előkamrás gyújtástechnológián dolgoznak, mellyel úgy akarnak lóerőket nyerni, hogy ehhez nem használnak több üzemanyagot. A hatékonyabb benzinégetést a Magneti Marelli új gyújtógyertyáival segíti.A legfőbb cél, hogy a korábbinál nagyobb nyomás mellett tudják használni a motor hengereit, s ezzel több lóerőt nyerjenek ki az üzemanyagból. Hogy ezt elérjék, innovatív megoldásokkal álltak elő – a gyártás és a tervezés terén is. A motorrészleg élén a Mattia Binotto helyét átvevő Lorenzo Sassi, valamint a gyártásért felelős Enrico Gualteri összehangolt munkájának hála, Nugnes szerint a csapat idén egy olyan speciális acélötvözetből készült hengerfejet készít a V6-oshoz, amilyet eddig még sosem használtak. Mindezt egy új technológia, a speciális 3D-s nyomtatók alkalmazása teszi lehetővé.A motoron belül legnagyobb terhelést kapó hengerfejeket eddig alumíniumötvözetből készítették, mely ugyan tömegét tekintve előnyös, nem képes ellenállni olyan nagy nyomásnak és hőnek (a maximális 400 barról van szó), amilyennel a Ferrari 2017-ben használni tervezi motorját. Egy éve a kezüket megbízhatósági problémák kötötték meg ezen a téren, idén ebből próbálnak kiszabadulni oly módon, hogy a hagyományos öntési folyamatok helyett egy rétegenként haladó 3D-s nyomtatóval gyártják le az acélötvözetből készülő dugattyúkat. E módszer nemcsak egyedi formák megalkotására jó, meggyorsítja a gyártás folyamatát, növeli a mérnökök mozgásterét a kutatások terén, továbbá a méhsejtes szerkezet létrehozását is lehetővé teszi, amivel kompenzálható az acél alumíniumnál nagyobb tömege.A végeredmény a nagy hőnek és nyomásnak ellenálló, tömegét tekintve mégsem nehezebb hengerfej, amely biztosítja a nagyobb teljesítmény előállításához, a javított gyújtási mechanizmus tökéletesítéséhez szükséges feltételeket.A motormérnökből technikai igazgatóvá kinevezett Binotto sokat is vár az új módszertől és technológiától, mely ráadásul a szezon során is teret nyithat a meredek ívű fejlesztés előtt. Bár az nem zárható ki, hogy más gyártók is hasonló módszerekkel kísérleteznek, a Ferrari önmagához képest mindenképp jelentős előrelépést tehet vele.A vörösök február 24-én viszik először pályára új autójukat, ám az akkor használandó motor várhatóan később még jelentős változáson megy keresztül Ausztráliáig.