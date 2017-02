Dropli, félolló, kapufa - minden kimaradt a spanyol kupaelődöntőn

Az első félidőben csak barátkoztak a mostoha körülményekkel a játékosok a Celta Vigo-Deportivo Alavés kupameccsen, aztán a második félidőben felpörögtek az események.

Iago Aspas (j) fejel Marcos Llorente mellett. (EPA/SALVADOR SAS)

Langyosan csordogált a játék a hazai Celta Vigo és a Deportivo Alavés között a Spanyol Király Kupa elődöntőjének első félidejében, ellenben szakadt az eső. Az első igazi helyzet a vendégek előtt adódott a 40. percben, Garcia viszont pontatlan volt, a kapu közepét célozta.A második félidő második felétől felpörögtek az események. Iago Aspas gyors egymásutánban háromszor is talpra ugraszthatta volna a Balaídos közönségét, ám előbb 16 méterről leadott droplis lövése a felsőlécről lepattanva a gólvonalon innen ért gyepet, majd csúsztatott fejese és félollós próbálkozása is érintetlenül hagyta a hálót.Hiába a nagy nyomás, a három elpuskázott Aspas-helyzet kis híján megbosszulta önmagát. A vendégek egyszer tudtak meglépni kontrából, a csereember Guidetti szolgáltathatta volna az igazi hidegzuhanyt a már amúgy is eső áztatta pályán, Pacheco azonban figyelt a kötényre.A végére még maradt egy hazai lehetőség, Hernandez közeli lövésénél viszont a kapufa ismét az Alavést segítette.Az elődöntő másik összecsapásán a Barcelona szerzett egygólos előnyt az Atlético Madrid vendégeként. A párharcok jövő héten folytatódnak.Celta Vigo-Alavés 0-0szerdán játszották:Atlético Madrid-FC Barcelona 1-2 (0-2)A jövő heti program, visszavágók:FC Barcelona-Atlético Madrid, kedd 21.00Alavés-Celta Vigo, szerda 21.00