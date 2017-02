Hatalmas pofonba szaladtak Nagy Ádámék

Kiütötték a Bolognát hazai pályán. Ketten is mesterhármast értek el.



Nagy Ádám, a Bologna és Jonathan De Guzman, a Chievo (b) játékosa az olasz első osztályú labdarúgó-bajnokság 2016. október 26-i mérkőzésén Veronában. (MTI/AP/ANSA/Filippo Venezia) Verona, 2016. október 27.Nagy Ádám, a Bologna és Jonathan De Guzman, a Chievo (b) játékosa az olasz első osztályú labdarúgó-bajnokság 2016. október 26-i mérkőzésén Veronában. (MTI/AP/ANSA/Filippo Venezia)

A Serie A 23. fordulójában a Bologna hazai pályán fogadta a Napolit. A mérkőzés igazán mozgalmasan indult: már a hatodik percben gyakorlatilag megpecsételődött a Nagy Ádámot a kezdőcsapatban tudó hazai együttes sorsa, ugyanis előbb Hamsik, majd Insigne rezegtette meg a hálót.A Bologna a 26. percben emberelőnybe került, és szépíthetett is volna, Destro azonban kihagyta a tizenegyest. Nem sokkal később Nagy Ádámék is megfogyatkoztak, majd - csak úgy, mint a félidő elején, a végén is - beindult a gólgyár: tíz perc alatt született három. Mertens duplája közé Torosidis szépítése férkőzött be. A szünetben 1-4 volt.A folytatásban is a Napoli akarata érvényesült, és nagyarányú, kiütéses győzelem lett a vége. Hamsik négy perc alatt vágott kettőt, majd, hogy Mertens se maradjon le, a 90. minutumban ő is megrúgta harmadik találatát, így mindketten mesterhármast értek el.A Napoli győzelmével lépést tart az élbollyal, míg az óriási pofont kapó Bologna továbbra is a középmezőnyhöz tartozik. Nagy Ádám végigjátszotta a találkozót.Bologna–Napoli 1–7 (Toroszidisz 36., ill. Hamsík 4., 70., 74., Insigne 6., Mertens 33., 43., 90.)vasárnap játsszák:AC Milan-Sampdoria 12.30Atalanta-Cagliari 15.00Chievo-Udinese 15.00Empoli-Torino 15.00Genoa-Sassuolo 15.00Pescara-Lazio 15.00Palermo-Crotone 18.00Juventus-Internazionale 20.45kedden játsszák:AS Roma-Fiorentina 20.45A tabella:1. Juventus 21 44-16 51 pont2. Napoli 23 55-26 483. AS Roma 22 44-21 474. Internazionale 22 37-23 425. Lazio 22 35-25 406. Atalanta 22 34-25 397. Fiorentina 22 38-29 378. AC Milan 21 32-26 379. Torino 22 39-32 3110. Udinese 22 27-29 2811. Chievo 22 22-30 2812. Sampdoria 22 25-29 2713. Bologna 22 22-33 2714. Cagliari 22 32-46 2715. Genoa 22 27-32 2516. Sassuolo 22 31-37 2417. Empoli 22 13-30 2118. Crotone 21 20-37 1319. Palermo 22 18-42 1120. Pescara 22 17-44 9A 18. fordulóból a Crotone-Juventus és a Bologna-AC Milan mérkőzést elhalasztották.