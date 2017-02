Mesternégyessel követel magának helyet az NB II-ben

Elkészültek a Groupama-HLSZ Utánpótlás Torna idei kiírásának első jegyzőkönyvei. A télen területileg két csoportban, azon belül pedig két korosztályban biztosít játéklehetőséget a Hivatásos Labdarúgók Szervezete a fiatal labdarúgók számára, lerövidítve ezzel számukra a holtidényt.A Soroksár U19-es csapata kiütötte a Siófok hasonló gárdáját, a mérkőzésen Márki Bence négy gólt ért el. A fiatalember ősszel már a felnőttek között is bemutatkozott, a Soroksár NB II-es csapatában három bajnokin egy gólt jegyzett.Érdekesség, hogy a Soroksár még ennél is nagyobb verést kapott a Paks korosztályos együttesétől, az "atomvárosiak" tizenháromszor villantak. A gólokból Reicheld Alex egymaga ötöt vállalt. Reicheld tavaly kétszer pályára lépett a paksiak NB III-as együttesében is - olvasható a hlsz.hu-n Paks–Soroksár 13–0, Reicheld Alex 5 gólt szerzett (U19);Soroksár–Siófok 7–1, Márki Bence 4 gólt szerzett (U19);Soroksár–UTE 2–1 (U19);Paks–UTE 3–2 (U17);Paks–Soroksár 4–2 (U17);Soroksár–Siófok 2–5 (U17);Soroksár–UTE 5–5 (U17).