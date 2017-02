Lelepleznék a Mercedes és a Red Bull titkát a riválisok

Soron következő megbeszélésükön próbálnak meg előrelépést elérni a trükkös felfüggesztések ügyében a panaszkodó csapatok.

Az ellenfelek továbbra sem értik a Mercedes és a Red Bull trükkjét (Fotó: Schaber / XPB Images)

Red Bull üldözi a Mercedest Hockenheimben (Fotó: xpbimages.com)

Ferrari (Fotó: xpbimages.com)

Kedden Genfben gyűlnek össze a csapatok technikai vezetői, s azinformációi szerint megbeszélésük legfőbb tárgyát a 2016-os bajnokság első két helyezettje által használt trükkös felfüggesztések jelentik majd. Az ellenfelek „kivallatnák” a két riválist, és megpróbálnák feltárni titkukat.Nem az első próbálkozás lesz. A Ferrari még a múlt év végén levelet írt az FIA-nak, melyben arra kérte Charlie Whitingot, tisztázza, szabályosnak tekinthetők-e az olyan felfüggesztések, melyek a mozgási energiát egy hidraulikus rendszer segítségével eltárolva, menet közben képesek módosítani az autó hasmagasságán, a futómű mozgásán, s melyekkel ezáltal nemcsak menetdinamikai, de aerodinamikai előnyökre is szert lehet tenni. Whiting jelezte, a Scuderia által körülírt megoldásokat illegálisnak fogják tekinteni, ám a történet ezzel nem ért véget.Az olaszoknak hátsó szándéka is volt a levéllel: abban bíztak, hogy az FIA a magyarázatban olyan információt is elárul, melyből kiderül (vagy legalábbis ki lehet következtetni), pontosan mi is a titok a trükkös felfüggesztésben. De nem jutottak előrébb.Beszédes, hogy a szövetség állásfoglalása sem a Mercedest, sem a Red Bullt nem aggasztotta, mindketten biztosak a dolgukban, s autójukat sem kellett újratervezniük. Sőt, azszerint az FIA megerősítette, hogy mindketten a szabályok keretein belül mozognak a futómű terén.A többiek csak azt nem értik, hogy csinálják. Annyit már tudnak, mi a végeredmény: a hidraulikus rendszer segítségével a két élcsapat az egyenesekben képes csökkenteni az autó hasmagasságát és a diffúzor szívó hatását, illetve a Red Bull esetében a meredek előredöntéssel megnövekvő légellenállást, és ezzel úgy növelik a csúcssebességüket, hogy nem kell lemondaniuk leszorítóerőről a kanyarokban. Az viszont az ellenfelek számára rejtély, miként érik el, hogy e folyamat csak az egyenesekben menjen végbe, a tempós kanyarokban (ahol nagyon is szükség van a leszorítóerőre) ne.A német szaklap szerint a Mercedes és a Red Bull a kormány elforgatásának mértékével tudja szabályozni a futómű mozgását. Bár a kormányforgatás a szabályok szerint nem vezérelhet semmilyen plusz rendszert, úgy fest, ők megtalálták a legális módját az összefüggés megteremtésének. Minél lassabb a kanyar, a kormányuk annál jobban fordul, futóművük pedig annál puhábbá válik. Ezzel az aktív felfüggesztéshez hasonló hatást képesek elérni, biztosítani, hogy autójuk minden körülmények között ideálisan mozogjon.A többiek attól tartanak, e trükkel a két istálló jelentős előnyre tesz szert 2017-ben. A mai genfi ülésen éppen ezért szeretnék elérni, hogy a két társuk konkrétumokkal álljon elő rendszerükről, vagy legalább az FIA magyarázza el részletesen, a titkokat is érintve, miért legális az eszközük.Ha a nagy leleplezésre nem kerül sor, alighanem Ausztráliában is hallani fogunk még az ügyről. Amennyiben addig nem történik változás, az ellenfelek az első hétvégén hivatalos óvást nyújthatnak be, és akkor a szabálytalansággal vádolt résztvevőknek is elő kell állniuk a magyarázattal.