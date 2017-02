Így „működik” a versenyző Fernando Alonso

Egyszerű szurkolóként nehéz belelátnunk egy versenyző fejébe, a futamok során a sisak miatt még a volán mögött ülő arcok sem látszanak. A McLaren honlapja Fernando Alonso és versenymérnöke segítségével igyekezett feltárni, hogyan is „működnek” a mezőny tagjai.

Fernando Alonsónak mindene a versengés. Iskolás gyerekként még édesanyjával és nagymamájával is versenyzett (sokszor az ő tudtuk nélkül…), szektoridőkre osztva az iskola felé vezető utat. A versenyzőket a mérhetetlen versenyszellem és győzelem utáni vágy hajtja – ezért is számítanak annyira önző típusnak.A sikeressé váláshoz a spanyol szerint viszont erre van szükség.– állapította meg Alonso a McLaren honlapján.A wokingi csapat annak próbált utánajárni, mi hajtja az F1-ben már másfél évtizedet eltöltő bajnokát, mi olyan vonzó számára az F1-ben. Elmondása szerint nem a puszta versenyszellem.– magyarázta.S hogy mit is takar ez az érzés?Szerinte komoly különbség van egyes kategóriák között a kínált élmény terén – és ebben az F1 még ma is etalonnak számít.Versenymérnöke, Mark Temple szerint Alonso különlegesen jól érzi, mi kell ahhoz, hogy ilyen körülmények között sikeres legyen. Az intenzív versenyszelleme agresszivitás, felkészültsége pedig tudatosság formájában nyilvánul meg a pályán. E két sajátosságot pedig tehetségével fűzi össze eggyé.– állapította meg.A Temple által említett agresszivitás ráadásul az első pillanattól az utolsóig jellemzi Alonsót – versenyen és versenyhétvégén egyaránt. Ennek titkát a kétszeres világbajnok fedte fel.– árulta el.Hiába, Fernando Alonsónak mindene a versenyzés. Mert egyszerűen versenyzésre termett.