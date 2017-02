Megérkezett a Sauber C36-Ferrari!

A Williams után második csapatként a Sauber is bemutatta 2017-es versenyautóját – ám ők már valódi fotókkal. A C36-os modell nemcsak a szabályoknak köszönhetően változott, egyben új festést is kapott!

Sauber C36 (Fotó: Sauber)

Sauber C36 (Fotó: Sauber)

Sauber C36 (Fotó: Sauber)

A mostani már a 25 szezonja lesz a Sauber-istállónak a Forma–1-ben, a tavalyi tulajdonosváltás miatt azonban az első, melyet az alapító Peter Sauber nélkül kezd meg. De nem ez az egyetlen változás a csapatnál: miközben a svéd háttérnek köszönhetően Marcus Ericsson harmadik szezonját kezdi meg Hinwilben, csapattársa a Mercedes tehetsége, Pascal Wehrlein lesz, aki a múlt évben debütált a Manorral.Felipe Nasrrel együtt a Banco do Brasil is távozott a csapattól, és ez az új modellen is nyomot hagyott: miközben az előző szezonokban a szponzor kék–sárga színe határozta meg a dizájnt, idén a kék–fehér–arany színkombináció mellett tették le a voksukat a tervezők.Ami a C36-ost illeti, a legszembetűnőbb változást a motorborításon megjelenő agresszív cápauszony, valamint a tavaly már más csapatoknál, valamint a már megmutatott Williamsnél is látott rövid, kis nyúlvánnyal ellátott orrkúp, és a szintén agresszíven döntött véglapokkal felszerelt, egy középső pillérrel rögzített, kissé hajlított hátsó szárny jelenti.A szabályváltozásoknak köszönhetően a szűken tartott oldaldoboztól eltávolodtak a váll-lemezek, miközben az oldalsó légterelő elem a Williamshez hasonlóan itt is a 2000-es éveket idéző méreteket öltött.A svájciak mérnökei alaposan újratervezték az autót. Elmondásuk szerint az idei gép egyetlen elemet sem vett át elődjétől a C35-östől. A figyelem középpontjában a megnövekedett légellenállás és tömeg (728 kg) minimálisra csökkentése állt, miközben a leszorítóerő terén nem a maximális értékek elérését, hanem a kiegyensúlyozottságot tartották szem előtt. „Az aerodinamikai koncepció az első, a hátsó szárny és a padlólemez összhangba hozására épül. A hűtőket, az oldaldobozokat és a kocsitestet a lehető legszűkebbre próbáltuk tervezni” – írták a svájciak.A Sauber idén is a Ferrari partnereként versenyez, ám miután némiképp megcsúsztak új autójukkal, inkább a már jól ismert 2016-os erőforrás mellett döntöttek, hogy ezzel nagyobb hangsúlyt fektethessenek az aerodinamikai fejlesztésre. A régi motor az év második felében várhatóan hasonló hendikepet jelent majd számukra, mint tavaly a jelentősen visszaeső Toro Rossónak.A csapat az év előrehaladtával a megszokottnál gyorsabb fejlesztési tempót tervez diktálni. „Jörg Zander technikai igazgató motorhátrányuk kapcsán elmondta:Az új autót a svájciak február 22-én viszik először pályára egy Barcelonában tartott filmes nap keretében. Marcus Ericsson aztán a február 27-én rajtoló négynapos teszten is volán mögé ülhet, miközben újdonsült csapattársa egyelőre a Bajnokok Tornáján szerzett hátsérülését próbálja kikúrálni. A német visszatérésének időpontja egyelőre kérdéses – pletykák szerint nem zárható ki, hogy a második teszthete is veszélybe kerül, mivel a sérülés miatt a fizikai felkészüléssel is megcsúszott. Helyettese addig is a Ferrari tehetsége, Antonio Giovinazzi lehet.