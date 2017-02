Megérkezett a Renault R.S.17!

Bemutatták a Renault 2017-es versenygépét, melyet Jolyon Palmer és Nico Hülkenberg terelgethet majd az idei évadban.

Azt követően, hogy a Williams közzétette az első képeket, a Sauber pedig az első valódi fotókat 2017-es autójáról, a Renault csapata kedd délután Londonban elsőként tartott valódi bemutatót. A gyári istállójukat a Lotus romjain újraépítő franciák az idei szezonnak az R.S.17-es kódjelű versenygéppel vágnak neki, mely már órákkal a műsor megkezdése előtt ott rejtőzött a fekete lepel alatt.Mielőtt előbújt volna, a márka vezetői léptek színpadra. Jérome Stoll, a Renault Sport Racing elnöke elmondta, idén csak egy lépcsőfokkal terveznek magasabbra lépni, azaz hangzatos célok helyett a gyártók bajnokságának 5. helyét veszik célba, miközben folytatják a hosszabb távú jövő sikereinek megalapozását.– mondta.A régi és új támogatók bemutatását és a 2017-es változtatások ismertetését követően aztán az első sorból színre léptek a fekete-sárga overallba öltözött versenyzők is. A brit Jolyon Palmer második F1-es szezonjának vág neki a franciákkal, a vezérnek szerződtetett Nico Hülkenberg pályafutása során először lehet tagja egy gyári gárdának, míg Szergej Szirotkin tartalékversenyzőként segíti a munkájukat.De bemutattak egy negyedik versenyzőt is! Jérome Stoll bejelentette, hogy 2017-től a négyszeres világbajnok Alain Prost hivatalos tanácsadóként segíti majd a csapat fejlődését.– jelentette ki Prost.Ezt követően aztán kialudtak a fények, majd sötétségből a két versenyző segítségével végre előlépett a fénybe az R.S.17-es versenygép, mely a tavalyihoz képest új festésben pompázott: sárga orr, javarészt fekete kocsitest!Ahogyan a Williams és a Sauber estében, úgy a mostani gépnél is a rövid nyúlványos orrkúpot választották a mérnökök. Szembetűnő újdonság, hogy az első szárny két tartópillére hátrafelé meghosszabbítva amolyan csatornát képez az orr alatt. Az új szabályoknak köszönhetően a franciáknál is megnőttek az oldalsó függőleges terelőelemek, s ahogy a Saubernél, náluk is nagyobb és több csatornára osztott lett az airbox, a motorborításon pedig megjelent a cápauszony.Az új aerodinamika egy teljesen újratervezett új V6-os erőforrással párosul, melytől az év előrehaladtával egyre nagyobb előrelépést várnak a Renault-nál. A motort az idei évben már nem a Total, hanem a Castrol és a BP benzinje és kenőanyagai működtetik – a két cég logója az új festésen is fellelhető.Az új autó első tesztjére február 27-én, Barcelonában kerül majd sor. A bemutatók sorát szerdán a Force India folytatja, a silverstone-iak magyar idő szerint 15 órakor tartják leleplezésüket.