Rajtol a teszthét – az első nap résztvevői, menetrendje

A mezőny valamennyi autója bemutatkozott a múlt héten – rajtolhat a téli felkészülési időszak!

Barcelona (Fotó: xpbimages.com)

Csapat Versenyző Mercedes Bottas (de.) Hamilton (du.) Red Bull Ricciardo Ferrari Vettel Force India Pérez Williams Massa McLaren Alonso Toro Rosso Sainz Haas Magnussen Renault Hülkenberg Sauber Ericsson

Hétfőtől négy napon át újra száguld a Forma–1 mezőnye. Barcelonában magyar idő szerint 9 órakor kezdődik az első kollektív teszthét, melyen mind a 10 csapat részt vesz. Az aktív mezőnyből mindössze egy hiányzó lesz, Pascal Wehrlein, aki még januárban szenvedett sérülést a Bajnokok Tornáján. A németet Antonio Giovinazzi helyettesíti a Saubernél.Hétfőn először hajt pályára a Red Bull, a Force India és a Williams új autója – a többiek már mind teljesítettek filmes napot új modelljükkel. A Meredesnél Valtteri Bottas mutatkozik be, aki mind a négy napon osztozik Lewis Hamiltonnal. Először láthatjuk a Haas színeiben Kevin Magnussent is, aki a Renault-tól érkezett az amerikaiakhoz. A csapatok többségénél a rutinosabb versenyző kezdi a munkát.A tesztnap 9-től 18 óráig tart, 13 órakor egyórás szünet szakítja félbe a munkát. Az időeredményeket ezen és ezen a linken keresztül is lehet élőben követni – a körözést élő adás formájában nem közvetítik. A barcelonai pályán az előrejelzések szerint hétfőn napos idő várható, a hőmérséklet 14-19 Celsius-fok körül alakulhat, akárcsak a hét többi napján.A teszt eseményeiről napi többszöri összefoglaló formájában adunk hírt, itt, azon, ezenfelül érdemes lesz böngészni az új autókról készülő, folyamatosan frissülő képgalériáinkat is. A nap végén pedig a résztvevők számolnak be el első tapasztalataikról.