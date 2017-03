A hajrában mentett pontot Ronaldo a Bernabéúban

Kétgólos hátrányból felállva 3-3-as döntetlen ért el a spanyol labdarúgó-bajnokság 25. fordulójában a Real Madrid hazai pályán a Las Palmas ellen.

Bekezdtek a csapatok már rögtön a találkozó elején. A Galaktikusoknak Isco szerzett vezetést a 8. percben, de kettővel később Tanausu révén már 1-1 volt.A második félidő elején Bale fegyelmezetlensége miatt idő előtt mehetett zuhanyozni, a Las Palmas pedig negyedórán belül gólokra váltotta az emberelőnyt: előbb Viera értékesített egy tizenegyest, majd Boateng talált be.A Real Madridnak tíz emberrel is sikerült helyzeteket kidolgoznia, de a hazai közönség egészen a hajráig izgulhatott. Akkor viszont jött Ronaldo - és csak úgy, mint az ellenfél korábban - három perc alatt vágott kettőt: büntetőjével szépített, fejesével pedig pontot mentett a fővárosi együttes, amely legutóbbi fellépéséhez hasonlóan most is pattanásig feszítette a húrt Primera División, 24. forduló:Real Madrid–Las Palmas 3–3 (1-1)Gólszerzők: Isco 8., C. Ronaldo 86. (tizenegyesből), 89., ill. Tana 10., J. Viera 56. (tizenegyesből), P. Boateng 59.Kiállítva: Bale 47.