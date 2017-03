Gulácsit is visszasírja a Liverpool

Érdekes dologra lettek figyelmesek a Liverpool háza táján. Számos játékosuk ugyanis jobb teljesítménnyel rukkolt elő azután, hogy elhagyta a Mersey-parti együttest. Különösen igaz ez a kapusokra.

Talán ismerik a „A Kabalapasi” című filmet, melyben egy fickó belezúg a Jessica Alba által alakított nőbe, de nem meri lefektetni, mert azok a nők, akikkel korábban lefeküdt, mind férjhez mentek, miután szakított velük. Nagyon úgy tűnik, hogy a labdarúgás világában a Liverpool az a bizonyos kabalapasi.A Vörösök szurkolóinak talán nehéz elhinni, hogy az Anfileden túl is van élet a futball világában, pedig a klub nem egy korábbi játékosa megerősítheti, hogy bizony a Mersey-parti városon túl is érdemes labdába rúgni. Sőt!az egyik legeklatánsabb példa arra, hogy a Liverpoolt elhagyó játékosok más klubnál kivirágoznak. A 26 éves walesi középpályás 2012 és 2016 között volt a Vörösök futballistája. Ezalatt a négy szezon alatt 132 mérkőzésen lépett pályára, 7-szer volt eredményes és 5 gólpasszt adott.2016 nyarán aztán a több játéklehetőség reményében a Stoke Cityhez igazolt, ahol a Premier League egyik meghatározó játékosa lett belőle. Eddig minden sorozatot figyelembe véve 28-szor lépett pályára a Stoke-ban, de ennyi mérkőzés is elég volt neki ahhoz, hogy nagyon közel kerüljön liverpooli mutatóihoz: a Fazekasok színeiben 6 gól és 4 assziszt fűződik a nevéhez, csapata pedig a Premier League 10. helyén áll.A belgák csatára,sem járt rosszul azzal, hogy a Pooltól a Crystal Palace-hoz szerződött: a Vörösök játékosaként a 2015/16-os bajnoki idényben 1518 perc jutott neki a pályán, azaz 29 meccsen játszhatott, melyeken 9-szer volt eredményes. A mostani PL-kiírásban 24 mérkőzésen több mint 2000 percet futballozott, s még ugyan messze a szezon vége, de már most 9 gólnál tart.2008 és 2015 között a Vörösök egyik alapembere volt, ám miután Jürgen Klopp 2015 októberében átvette a Liverpool irányítását Brendan Rodgerstől, a szlovák védő egyre kevesebbet játszott. Ezért a nyáron aláírt a török Fenerbahcéhoz, ahol ismét kirobbanthatatlan a védelem tengelyéből.Az olasz fenegyerek,is fellélegezhetett, miután két pokoli idényt követően eligazolt a Liverpooltól, ahol a 2014/15-ös kiírásban 16 bajnokin csupán egyszer volt eredményes. Az angolok ezután a 2015/16-os szezonban kölcsönadták az AC Milannak, de ott sem táltosodott meg: 20 Serie A-meccsen 1 gólt ért el.A francia Nice csapatában viszont már jobban megy neki a játék: a jelenlegi idényben 14 bajnokin 9 gólt szerzett, a nizzai együttes pedig a francia élvonal harmadik helyén áll.A kapusé egy igazi bizalmi poszt, ezért korábban – de sokszor még ma is - második vagy harmadik számú kapusnak lenni a legtöbb esetben kegyetlen dolog volt. Ezeknek a labdarúgóknak többnyire nincs más dolguk a meccseken, mint a padról végignézni csapatuk meccseit és az elsőszámú kapus bravúrjait, vagy bakijait, melyek után csak reménykedhetnek abban, hogy a mindennapos kemény edzésmunkájuknak hála nekik is megadatik a bizonyítási lehetőség. Amennyiben nem, akkor tovább állnak, hátha máshol jobban megbecsülik őket.Manapság azonban változóban van ez a poszt. Egyrészt a kapusoknak lábbal is sokkal képzettebbnek kell lenniük, mint korábban, másfelől egyre több edző gondolkodik úgy, hogy két hasonló kaliberű hálóőrre bízza csapata kapuját. Ennek ellenére a Liverpoolnál megmaradt az a régi dogma, hogy csak egy kapus létezik igazán, a csere pedig csöndben ül, tűr, és ha kellően türelmes - vagy mafla – akkor néha napján be is állhat. thisisanfield.com szerint ennek a rossz felfogásnak esett áldozatául az elmúlt években két remek képességekkel bíró, jobb sorsra érdemes Liverpool-kapus is. Azóta mindkettő remekül véd aktuális csapatában, a Vörösöknél pedig azon bánkódnak, hogy nem adtak nekik több lehetőséget a bizonyításra.Ilyen voltesete, aki 2010-ben igazolt az Anfield Roadra, öt szezon alatt viszont mindösszesen 27 meccsen állhatott a Vörösök kapujában. Többször kölcsönadták, míg a 34 éves ausztrál kapus 2016 nyarán a holland Feyenoordhoz igazolt, ahol azóta bravúros teljesítményt nyújt. Minden sorozatot figyelembe véve 33 meccsen lépett pályára, és ezeken csupán 23 alkalommal találtak a kapujába, míg 17 meccsen gólt sem kapott! Az ő teljesítményének is köszönhetően a Feyenoord vezeti a holland pontvadászatot, a csapat pedig a legkevesebb, 13 gólt kapta a bajnokságban. A rotterdami csapat egyébként az egész bajnokságban csak egyszer kapott ki, sérülés miatt viszont akkor nem Jones állt a kapuban. Tehát az ausztrál portással még csak vereséget sem szenvedett a listavezető.Akinek Joneshoz hasonlóan pazarul sikerült a váltás, az nem más, mint a magyar válogatott kapusa,A huszonhat éves kapus még tinédzserként került az MTK felnőtt csapatához, ahonnan először kölcsönadták a Liverpoolnak, majd a Mersey-parti együttes 2008-ban végleg megszerezte a magyar utánpótlás-válogatott kapusát, aki 2009-ben nem elhanyagolható módon U20-as világbajnoki bronzot szerzett az egyiptomi tornán. Gulácsi alapembere volt Egervári Sándor együttesének, a Liverpool nagycsapatában viszont egyetlen percet védett. Az U23-as gárdában jutott neki 25 meccs, de a legtöbb időt kölcsönben töltötte a Hereford United, a Tranmere Rovers és a Hull City csapatainál.2013-ban viszont az osztrák élvonalba, a Red Bull Salzburghoz igazolt. Két idényen át volt a Bikák játékosa, akikkel mindkétszer megnyerte a bajnokságot. Minden sorozatot figyelembe véve 100 meccsen őrizte a salzburgiak kapuját, ezeken a találkozókon pedig 99 gólt kapott, míg 38 találkozón képtelenek voltak betalálni neki.Azt pedig, hogy a Liverpool most azon sopánkodik, hogy elengedte a magyar kapust, leginkább annak köszönheti Gulácsi, hogy 2015 nyarán az akkor a német másodosztályban szereplő RB Leipzighez szerződött.A lipcsei csapat a 2015/16-os idényt a második helyen zárta a Bundesliga 2-ben, így feljutott a német élvonalba. Érdemes megjegyezni, hogy a Leipzig kapta akkor a második ligában a legkevesebb gólt, szám szerint 32-őt. Gulácsi abban a szezonban 14 mérkőzésen védte a lipcsei kaput, 14 kapott gól mellett három meccsen maradt érintetlen a hálója.A mostani szezont már a Bundesligában kezdte az együttes, ahol majdnem olyan kitűnően szerepelnek, mint az előző idényben a Leicester City az angol élvonalban. A Leipzig 22 fordulót követően hatalmas meglepetésre stabilan tartja második helyét a 18 csapatos német bajnokságban, ahol öt pont a lemaradása a Bayern München mögött. A lipcsei együttes mind a 22 bajnokiján Gulácsi Péter állt a kapuban, és ezeken a találkozókon csupán 22 gólt kapott. Így a Hoffenheimnel, a Frankfurttal és a Kölnnel négyes holtversenyben a második legkevesebb gólt kapta az együttes.Az angol thisisanfield.com úgy fogalmaz, hogy Gulácsi ugyan csak hat olyan mérkőzést tud felmutatni a mostani német bajnokságban, melyeken nem kapott gólt, kvalitásai miatt a helye megkérdőjelezhetetlen Ralph Hasenhüttl csapatában. Ha minden sorozatot együttesen nézünk, akkor a magyar válogatott kapusa a mostani szezonban 38 meccsen védte a Leipzig kapuját, ezeken a mérkőzéseken pedig 41 gólt kapott és 9 góltalan találkozót produkált.Mivel a Vörösöknél sem a német Loris Kariustól, sem pedig a belga Simon Mignolet-tól nincsenek elragadtatva, a sérüléséből lábadozó Bogdán Ádámmal pedig láthatóan még kevésbé számol a klub, így nem kizárt, hogy egy szebb jövő reményében idővel ők is távoznak a Mersey-partiaktól, s amint a mellékelt ábra mutatja, akár még jobban is járhatnak, mint Liverpoolban.