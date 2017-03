Sokkoló G-erők – „Egy átlagember erre nem lenne képes”

Valósággal megdöbbentette a Pirelli sportigazgatóját, milyen erőhatásokat érnek el a 2017-es autókkal.

Az idei szabályok megalkotásakor a cél az volt, hogy az autók 5 másodperccel gyorsabbak legyenek az alapul vett 2015-ös modellekhez képest. Ezt máris elérte a mezőny, mivel Valtteri Bottas az első teszthéten 1:19,705 másodperces köre 0,024 híján éppen 5 másodperccel volt jobb a két évvel ezelőtti barcelonai pole-időnél. Ez részben az új aerodinamikai szabályoknak, részben pedig a szélesebb, s ezáltal jobban tapadó Pirelli-gumiknak köszönhető.Paul Hembery, a gumibeszállító sportigazgatója úgy véli, az első teszthét bebizonyította, hogy az F1 újra kiemelkedő csúcskategóriának tekinthető. A versenyzőkre ható erők felülmúlták a várakozásait.– hüledezett.A héten Nico Rosberg is azt nyilatkozta barcelonai látogatása során, hogy a versenyzők idén valódi gladiátorokká válnak ezen erőhatások, az autók által támasztott fizikai erőpróba révén, és előrevetítette, emiatt többször is fognak hibázni, mint korábban.Hembery is hasonló változásra számít.– lelkendezett a brit szakember.