Doll szerint teheneknek való az újpesti pálya

Indulatosan nyilatkozott a pálya talaját illetően Thomas Doll a Szusza Ferenc Stadionban megnyert derbi után.

Mint arról korábban beszámoltunk , a Ferencváros Gera Zoltán sorfalon megpattant lövésével győzött az alacsony színvonalú mérkőzésen, amelyen a játékvezető nadrágjánál matató hazai játékosoknak köszönhetően vicces jelenetnek is szemtanúi lehettek a nézők. A zöld-fehérek német vezetőedzője a mérkőzés után az M4 Sportnak úgy nyilatkozott, hogy a pálya méltatlan volt a derbihez, és egy ilyen talajon nem is lehet látványos focit játszani. "Ezen a meccsen inkább a küzdelem dominált. Egy olyan pályán kellett Magyarország legfontosabb derbijét játszanunk, amin normál esetben tehenek legelnek. Németországban ilyen talaj még az ötödosztályban sincs, nem találok szavakat. Egy derbin gólhelyzeteket, remek akciókat akarnak látni a nézők, de ezen a pályán csak hosszú labdákkal lehet operálni. Hihetetlen!"Nebojsa Vignjevic, az Újpest vezetőedzője szerint csapata mindent megtett a győzelemért. "Kidolgoztuk a helyzeteket, ebből a szempontból jobbak is voltunk a Ferencvárosnál, de a kapu előtt nem koncentráltunk eléggé, hiányoztak azok a befejező mozdulatok, amivel gólt lehetett volna szerezni. A Ferencváros kivárta azt az egy lehetőséget, amivel megszerezte a vezetést, utána védekezett. Gratulálok nekik, de gratulálok a saját játékosaimnak is, mivel mindent megtettek a sikerért.""Ez volt a tervem" - utalt viccelődve a megpattant lövésre a gólszerző Gera Zoltán, majd komolyra fordítva a szót hozzátette, szerencséje volt, Balajcza Szabolcs valószínűleg megfogta volna a lövést, ha nem ér bele az egyik újpesti védő. "Ennyi kellett a gólhoz meg a mérkőzéshez. Most nagyon masszívak vagyunk, nehéz nekünk gólt rúgni. Nem túl látványos a játékunk, de eredményes" - mondta Gera, aki azt is elárulta, miért nem szaltózott a találat után.Az Újpest kapusa szintén úgy véli, ha nem változtat irányt a labda, simán megfogja. "Oda jött volna a kezembe, de megpattant egy háton-vállon, és elment a másik irányba. A gól egy kicsit megfogott minket, de teljesen ikszes mérkőzés volt. Amíg elöl impotensek vagyunk, addig nincs jobb eredmény. Rengeteg beadás volt, jó a játék, szerintem a második félidőben uraltuk a mérkőzést, a Fradiban benne volt még a szerdai meccs. Nekik bőven megfelelt ez az 1-0. Elöl oda kell érni ezekre a szélről belőtt labdákra, talán két helyzetünk volt is belőle, az egyiket be kell rúgni."

