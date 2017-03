Londonban is kivégzést tartott a Bayern

A Bayern München 5-1-re nyert az Arsenal vendégeként, így összesítésben 10-2-es összesítéssel jutott be a nyolc közé a Bajnokok Ligájában.

Theo Walcott gólja az Arsenal-Bayern BL-nyolcaddöntőben - fotó: EPA/Andy Rain

A mérkőzés első percben máris meg kellett állítani a játékot, mivel a Bayern-szektorból ipari mennyiségű pénztárgépszalag landolt Manuel Neuer kapuja mellé. A pályamunkásoknak két perc alatt sikerült elhárítani a papírveszélyt.A vendégek kezdték valamivel aktívabban a mérkőzést, az Arsenal a négygólos hátrány ellenére nem esett neki a bajoroknak. A 9. percben előbb Robben, aztán egy szöglet után Alaba próbálkozott lövéssel: a hollandé Monrealról pattant szögletre, az osztráké nem találta el az Ágyúsok kapuját.Tíz perc után felélénkült az Arsenal: a 11. percben Walcott kapott remek kiugratást, a tizenhatoson kívülre kifutó Neuer azonban tisztázni tudott előle. Két perccel később Xhaka fejelt középre a müncheni kapu elé, Giroud ment fel fejelni Hummelsszel, a labda végül kívülről találta el a bal alsó kapufát.A 20. percben góllá érett a londoni fölény: Walcott tört be néhány csel után a jobb oldalon a müncheni tizenhatoson belülre, az ötös közeléből a léc alá bombázott, Neuer csak beleütni tudott a labdába. 1-0Négy perccel később majdnem jött az egyenlítés: Rafinha adott be jobbról, Vidal közeli fejesét Ospina védte bravúrral. A 34. percben Walcott kis híján lemásolta a gólját: Mustafi remek passza után ugyanonnan lőhetett, mint az imént, de ezúttal az oldalhálót találta el.A 39. percben Lewandowski végképp eldönthette volna a továbbjutást: Robben remek ütemű indítása után a védők mögé kerülve ziccerben lőhetett az ötösről, de nem találta el a kaput.Arsenal-helyzettel kezdődött a második félidő: Giroud fejelhetett az ötösről, a labda fölé ment, de Neuer amúgy is "rajta volt". Az 53. percben eldőlt a párharc: Koscielny szabálytalankodott Lewandowskival szemben a tizenhatoson belül gólhelyzetben, amiért ki is állította őt a játékvezető. A megítélt büntetőt a sértett értékesítette magabiztosan. 1-1A 64. percben Lewandowski duplázhatott volna, Vidal indítása után lőtt tíz méterről, de Ospina nagyot védett. Négy perccel később viszont fordított a Bayern: Robben vette el a labdát a bizonytalankodó Sáncheztől a hazaiak tizenhatosánál, majd a jobb alsó sarokba csavart. 1-2A 76. percben Douglas Costa adott be a bal oldalról, Lewandowski jól érkezett, de a kapufát találta el. Egy perccel később a lengyel egy az egyben vezette Ospinára, de a döntő pillanatban hosszan szöktette magát. A következő támadásból megszerezte a harmadik gólt a Bayern. Egy labdaszerzés után Douglas Costa vezette végig a fél pályán a labdát, a londoni tizenhatoshoz érve pedig ballal csavart el Ospina mellett. 1-3A végére teljesen összeomlott az Arsenal: a 80. percben Mustafi adta el a labdát a saját térfelén, Kimmich indította Vidalt, aki átemelte a londoni kapust. 1-4Öt perccel később Vidal a kegyelemdöfést is megadta (1-5), így összesítésben 10-2-vel jutott a nyolc közé a Bayern.Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő, visszavágó:London, Emirates Stadion, V: Szidiropulosz (görög)gól: Walcott (20.), illetve Lewandowski (55.), Robben (68.), Douglas Costa (78.), Vidal (80., 85.)kiállítva: Koscielny (54.)Továbbjutott: a Bayern, 10-2-es összesítésselA másik keddi mérkőzésen:gólszerzők: Mertens (24.), illetve Ramos (52., 57.), Morata (91.)Továbbjutott: a Real Madrid, 6-2-es összesítéssel.