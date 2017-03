Vettel rákapcsolt, a Renault és a McLaren visszatért

A délután első két órájában Sebastian Vettel is csatlakozott a 19-es klubjához, miközben a Renault és a McLaren motorcseréje is befejeződött.

Power unit swapped for @HulkHulkenberg to head out and get some @Circuitcat_eng laps in. Give him a wave. pic.twitter.com/bi7OBPnTVo

— Renault Sport F1 (@RenaultSportF1) 2017. március 7.

Versenyző Csapat Idő Különbség 1. Felipe Massa Williams-Mercedes 1:19,726 2. Daniel Ricciardo Red Bull-TAG Heuer 1:19,900 +0,174 3. Sebastian Vettel Ferrari 1:19,986 +0,260 4. Lewis Hamilton Mercedes 1:20,456 +0,730 5. Esteban Ocon Force India-Mercedes 1:21,347 +1,621 6. Valtteri Bottas Mercedes 1:21,375 +1,649 7. Kevin Magnussen Haas-Ferrari 1:21,676 +1,950 8. Danyiil Kvjat Toro Rosso-Renault 1:21,965 +2,239 9. Stoffel Vandoorne McLaren-Honda 1:22,698 +2,972 10. Pascal Wehrlein Sauber-Ferrari 1:23,336 +3,610 11. Marcus Ericsson Sauber-Ferrari 1:23,630 +3,904 12. Nico Hülkenberg Renault 1:24,028 +4,302 13. Jolyon Palmer Renault 1:24,790 +5,064

Három csapat is versenyzőt cserélt az ebédszünet után folytatódó első tesztnapon. A Mercedesnél Valtteri Bottas ült a W08-asba, a Renault Nico Hülkenberget állította munkába, míg a Sauber az új autójával első köreit teljesítő Pascal Wehrleint cserélte le a szünetben. Utóbbi váratlan lépés volt, mivel az istálló előzetesen azt közölte, a németé lesz a teljes nap. A csapat a váltás kapcsán erről „megfeledkezett”:– írták közösségi oldalukon, arról nem téve említést, a sérülésből visszatérő Wehrleinnek volt-e bármilyen fizikai problémája a délelőtt folyamán.Ezzel ellentétben az biztos, hogy a Renault-nak volt. A franciák autója a reggeli órákban állt meg a boxutca elején. Jolyon Palmer a szünetben elárulta, elővigyázatosságból kérték, hogy kapcsolja ki a motort, melyet aztán ki is kellett cserélni az R.S.17-esben. Mindössze egy óra telt el a délutánból, amikor a britet váltó Nico Hülkenberg alatt újra életre kelt a sárga masina. A német körszámot tekintve egyelőre nem jutott messzebbre, mint 15-ször körbeforduló csapattársa, ám időeredménye már jobb az övénél.Javítania az élen álló Felipe Massának és Daniel Ricciardónak egyelőre nem sikerült délután, változás azonban így is történt az élmezőnyben. A délelőtt közepes keveréket használó Sebastian Vettel Ferrarijára fölkerültek a lágy abroncsok, és fél óra elteltével máris 1:20,387 másodpercre javított. Egy órával később aztán a mezőnyből harmadikként már ő is 19-es időt autózott, ám sárga jelölésű gumin elért 1:19,986-os eredménye ellenére is maradt a harmadik helyen.A megtett távolság terén ugyanakkor továbbra is az élen áll. Vettel elsőként törte át a 100 körös határt, s vele csupán a már 90 kör fölött járó, a Lance Stroll bukásai miatt sokat pótolni kénytelen éllovas, Felipe Massa tartja a lépést.Önmagához képest egyelőre visszafogott tempót diktál a Mercedes. Lewis Hamilton a nap feléig csak 49 körig jutott, s Valtteri Bottas sem kezdett őrült kilométergyűjtésbe: a finn még 40 forduló alatt áll. Legjobb ideje is elmaradt csapattársáétól, 0,9 másodperccel. A Mercedes 77-ese a lágy gumin teljesítette leggyorsabb körét.A délelőtt motorgondjai miatt garázsában eltűnt McLarennél Éric Boullier versenyigazgató már az ebédszünet előtt jelezte, órákat fog igénybe venni újabb motorcseréjük. Stoffel Vandoorne a garázsban is töltötte az első két óra nagy részét, ám pár perccel 16 óra előtt narancsszínű versenygépe felbőgött, majd újra kimerészkedett a pályára. A motorcsere a jelek szerint a wokingiaknál is befejeződött.