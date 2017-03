A McLaren már fölvette a kapcsolatot a Mercedesszel – sajtóhír

Brit és német sajtóértesülések szerint a McLaren a Honda-motorral fölmerült újabb nehézségek után fölvette a kapcsolatot a Mercedesszel!

McLaren-Mercedes: múlt és jövő? (Fotó: XPB)

Toto Wolff és Mansour Ojjeh (Fotó: XPB)

Pocsékul alakult a McLaren tesztidénye, mivel a tél folyamán teljesen újratervezett Honda-motorral több koncepcionális probléma is adódott. Nyolc tesztnapjuk során ők teljesítették a legkevesebb kört a mezőnyből, a wokingi csapat tagjai pedig az újabb és újabb problémák láttán egyre frusztráltabban nyilatkoztak helyzetükről.Fernando Alonso nyíltan kijelentette, kizárólag a Honda gátolja őket abban, hogy újra sikeressé váljanak, míg Érci Boullier versenyigazgató nemrég a spanyolcímű lapnak adott interjúban jegyezte meg: egy Mercedes-motorral vélhetően újra futamokat nyernének.A legfrissebb hírek szerint még az sem elképzelhetetlen, hogy 2018-ban bizonyíthatják a francia kijelentésének igazát. A németés a britegyaránt úgy értesült, hogy a McLaren nemrég fölvette a kapcsolatot a Mercedesszel, hogy felmérjék, lenne-e esélyük, ha újra a partnerükké akarnának válni.– írta az. Ők úgy értesültek, nem is akárki érdeklődött a németeknél: maga a cég 25%-os tulajdonosa, Mansour Ojjeh kereste fel őket személyesen, aki a bahreini tulajdonostársakkal együtt távolította el Ron Dennist az ügyvezető igazgatói pozícióból még a múlt év végén.is megerősítette értesülésüket.– adták hírül.A német lap is úgy tudja, a csillagosok nem utasították el érdeklődésüket, vezetőségük pedig alaposan át fogja gondolni az együttműködésük felélesztésének lehetőségét.Zak Brown, a McLaren ügyvezetője a tesztek végén a fölmerült találgatások kapcsán még arról beszélt, eszükbe sem jut szakítani a Hondával, terveik szerint ki fogják tölteni a hosszú távú szerződésüket a japánokkal. A McLaren és a Honda 2014-ben állítólag 10 évre szóló partneri megállapodást írt alá, amely tehát 2024-ig kötné össze a két márkát. Brit lapok korábban ugyanakkor arról cikkeztek, hogy e kontraktus mindkét fél részére kínál kilépési lehetőséget, azaz elégedetlenség esetén a McLaren is hátat fordíthat partnerének, de a Honda is „menekülhet”, ha sikertelensége már túlságosan terhes a gyár számára.Akárhogy is, a döntés nem lesz könnyű, és nem is vezérelhetik pusztán a sikertelenség miatti érzések. A Honda tudniillik jóval több a McLaren számára egyszerű motorpartnernél. A japán cég nagyjából évi 100 millió dollárral járul hozzá az F1-es istálló költségvetéséhez, állja sztárversenyzőjük, Fernando Alonso hatalmas fizetésének a felét, továbbá teljesen ingyen kínálja az amúgy 17 millió dollárba kerülő motorokat. Amennyiben tehát meg akarnak szabadulni tőlük, azt is ki kell találniuk, hogyan fedezik a szakítással előálló hiányt – főleg annak ismeretében, hogy évek óta nincs főszponzoruk, gyenge eredményeik miatt pedig egyre nehezebben is találnak…A McLaren számára a Mercedes régi ismerős. 1995-től egészen 2014 végéig voltak a partnereik, 2010 elejéig a gyári támogatásukat élvezték, a Mercedes saját csapatának megalapítása után azonban egyre inkább eltávolodtak egymástól. Ron Dennis akkor éppen azért döntött a Honda mellett, mert úgy érezte, a Mercedesszel megváltozott viszonyuk már nem garancia a sikerükre, az új motorformulával pedig azon csapatoké a jövő, amelyek teljes összhangban fejleszthetik autójukat és motorjukat.A Mercedes sikerei meg is erősítették ezt az alapvetést, ám a McLaren válsága időközben úgy elmélyült, hogy mára valós opciónak tűnik: ha nem kezd mihamarabb működni a kapcsolatuk a Hondával, inkább válnak egyszerű partnercsapattá, gyári háttér, de egyben még több kínos szenvedés nélkül.