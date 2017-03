Wéber Gábor - Erősorrend

Wéber Gábor elemzése 2017-es Forma-1-es mezőny várható erősorrendjéről.

Széles gumik, dögös autók, megdőlő körrekordok – és mindenek előtt izgalmasabb versenyek. Az utóbbira nincs garancia, de az első három szinte biztosan megvalósul, vagy már meg is valósult az elmúlt évek egyik legátfogóbb szabályváltozásának köszönhetően, ami persze az erőviszonyokra is kihatással lehet. De vajon mennyiben? Tippelni nem igazán szeretek, ám a játék kedvéért nézzük az én jelenlegi erősorrendemet.Persze semmi nem garantálja, hogy végül ez lesz majd a pontos hadrend a valóságban, de ahogy szinte minden szurkolónak, vagy szakírónak nekem is összeállt egy kép a fejemben a csapatok jelenlegi erősorrendjéről. Fontos hozzátenni, hogy még a csapatok maguk sincsenek teljesen tisztában azzal, hogy mi várható Melbourne-ben, holott sokkal több és pontosabb adattal rendelkeznek a többiek teljesítményéről, mint a legbennfentesebb újságírók bármelyike, a saját maguktól várt teljesítményről nem is beszélve. Működnek-e majd az utolsó pillanatra tartogatott újítások, hogy működnek majd a gumik az új autókkal a melbourne-i aszfalton és időjárási körülmények között, és még sorolhatnám.Bármilyen csábító is az egykörös barcelonai tempókkal kell legkevésbé foglalkozni, mert azok tényleg csak másodpercre bontva, vagy még olyan pontossággal sem mutatják meg az összképet, óriási eltérések lehetnek az élmezőny és a középmezőny teljesítményszintjében a gumik, motorprogram, napszak és mindenekelőtt üzemanyagszint függvényében. Persze a Ferrari 1:18,6-ja és a Sauber 1:21,6-ja szépen keretbe fogalja a lényeget, azaz a feje tetejére nem áll majd a világ, de szerintem erre amúgy is kevesen számítanának. A hosszú etapok, vagy a versenyszimulációk már jobb fogódzók, mert ott nem lehet süketelni, sokkal jobban belőhető az autó súlya, mégha pontos képet abból sem kapunk.Ezeket vizsgálva is eltérő napok és napszakok, más és más gumiválasztásba futunk, viszont beszédesebbek az átlagtempók és a gumikopási jellemzők, akár még keverékre bontva is. A motorbeállításokat persze ebből sem tudjuk olvasni, mint ahogy nem mindenki használja egyformán a DRS-t sem a teszteken, így aki végsebességlistából szeretne motorok teljesítményére következtetni, az részben sötétben tapogatózik. Vannak persze bonyolultan számolható, rétegenként lefejtett metódusok, amikor a gumik kopását, a legjobb közelítéssel saccolt üzemanyagmennyiséget (és az emiatt elveszett időt) és az etaphosszokat egymásra rakva egész jó közelítéssel megkaphatjuk különböző konstrukciók egymáshoz viszonyított összképét, azonban az aktuális pályaviszonyokat sosem tudjuk pontosan belőni. Márpedig Barcelona kifejezetten az a pálya, ahol akár napon belül is rengeteget változhat a helyzet, lassulhat vagy gyorsulhat a pálya a külső körülményektől függően. A kedd délután 1:22 közepi idő néha nagyon nem egyenlő a csütörtök délben futott 1:22,5-tel, pedig az óra ugyanazt mutatja. És akkor még nem is beszéltünk arról, hogy az év első versenye Melbourne-ben eleve egy olyan pályán lesz, aminek a karakterisztikája egyedülálló az egész szezont tekintve, ráadásul sokkal melegebb idő is várja majd a csapatokat, vagyis a barcelonai viszonyítás eleve sántít.Ennek ellenére az elmúlt hetekben összeszedett információk és a csapatok egyéni erősségeinek/gyengéinek tükrében megpróbáltam a legpontosabban belőni az ausztrál erőssorrendet, ami csak egyetlen pillanatot mutat majd az időben, hiszen a fejlesztési verseny amúgy is újra és újra átrendez(het)i a pontos különbséget versenyről versenyre. Íme a listám, utána pedig egy kis magyarazát, hogy ki miért van ott, ahol.2017, Melbourne, időmérő sorrend csapatok szerint:1. Mercedes2. Ferrari +0.253. Red Bull +0,64. Williams +1,25. Force India +1,56. Toro Rosso +1,67. Haas +1,658. Renault +1,89. McLaren +2,410. Sauber +3,2A Ferrari drukkerek most biztos verik a klaviatúrát, pedig nincs okuk rá, mert a csapat rengeteget lépett előre. Egyszerűen csak az a helyzet, hogy a Mercedes szerintem többet tartalékolt a tesztek alatt, ahogy ezt egyébként korábban is tette, és motorikusan szinte biztos, hogy megőrzött valamit az eddig meglevő előnyéből, hiszen ők sem álltak le a fejlesztésekkel. Nem kell minden 3D nyomtatott dugattyúnak, meg spéci befecskendezős hírnek bedőlni, azok inkább az olasz médiának szóló patronok voltak. Voltak a barcelonai tesztnek olyan rövid és középhosszú etapjai, amik árulkodóbbnak tűntek a Mercedes valódi tempójáról, és ezzel a topcsapatok is pontosan tisztában vannak. A bizonytalanság persze ott van a levegőben, hogy ha maradt is tartalék, az valójában mennyi?Nos, megnézve a tesztekről szóló hiteles beszámolókat, a Ferrari a gyors kanyarokban volt igazán meggyőző, a nagy tempójú irányváltásokban a legjobbnak tűntek, a lassabb részeken nagyjából egyformán szerepeltek a Mercedesszel. Ezt is magyarázhatjuk az átlagban kisebb üzemanyagmennyiséggel, azonban megnézve a Ferrari tavalyi évzárását (pl. Suzuka kontra Szingapúr) amúgy is elmondható, hogy az összességében a tempósabb kanyarú pályák irányába ment el az autó tervezési/fejlesztési filozófia szempontjából, amit az idei autóval úgy tűnik, nagyon el is találtak. Viszont Melbourne nem erről szól, sokkal inkább a fékstabilitásról, a kimagasló mechanikai tapadásról és nagyrészt a motorerőről, így súlyozottan ez a Ferrarinak átlagos, míg a Mercedesnek kiemelkedően jó pályája lehet. Persze most csak az egykörös tempóról beszélek, nem a versenytávról. Vagyis az a 0,25-ös saccolt hátrány bizonyos pályákon egyenlőséget, vagy akár még Ferrari előnyt is jelenthet, máshol meg elmehet 3-4 tized környékére.A Red Bull más cipőben jár, ők elsősorban a Renault-ra várnak, hogy az új fejlesztés beérjen év közben, mert az a Renault kommunikációjából és az átlagos lemaradásból is látszott, hogy nem csak a Newey-csapat végső aero elemei, hanem a lóerők is hiányoznak még. A 0,6 mp körüli hátrány is inkább javulás Barcelonához képest, ehhez bő 4 tizedet kellene hoznia a melbourne-i aerocsomagnak, különben a másodperc környéki hátrányt súrolhatná a Red Bull ezen a motorerő igényes pályán. Nekik ez szó szerint nagyon nem pálya, de meredek lehet a felzárkózási görbe, ha minden beindul, amit terveztek. Kíváncsi leszek.A Williams vezeti a középmezőnyt, illetve Massa. A Williams egyik Achilles-sarka lesz a 18 éves Stroll érkezése, tapasztalat híján a kanadai egy ideig nem ugyanabban a ligában játszik majd az FW40-nel, így bármilyen gyors is lesz a Williams az év elején, pontok tekintetében nem biztos, hogy ez megmutatkozik majd. Melbourne nem mindig volt kedves hozzájuk, hűvösebb időben a gumimelegítési problémáik sarokba szoríthatják őket, amik állítólag az idei autóval is megmaradtak bizonyos szinten. Nincs messze tőlük a Force India, azonban az autó enyhén túlsúlyos, és a Haas által megvétózott korai kifizetés híján számos fejlesztést későbbre kellett tolniuk, így szokás szerint lassabban kezdhetik az évet, azonban a fejlesztési hatékonyságuk a legjobb a középmezőnyben, amivel év közben simán átléphetik a Williamset. Mindkét csapatnak jól jönnek a Mercedes lóerők Ausztráliában a középmezőny elég szorosnak ígérkező csatáiban.A Force India sarkában lesz a Toro Rosso és a Haas is, és a három csapat közti sorrendben tulajdonképpen többet nyom majd a versenyzők egyéni teljesítménye, vagyis itt tényleg csak a játék kedvéért lőttem be egy adott sorrendet – és persze Stroll is itt kavaroghat majd a másik Williamsszel. A Toro Rosso kb. 1 mp-re kezdi majd a szezont a nagytestvértől, mert rengeteg problémájuk volt a Renault motor újboli autóba illesztésével, illetve annak megbízható működtetésével, ami csak részben róható fel a Renault-nak. A teljes konecpciót tekintve akár a 4. erő is lehetne, így nekik is sok múlik majd a Renault várható fejlődésén, de ezen az erőpályán most ennél előbbre nehezen futja. Velük szinte egy szinten lesz a Haas, akik viszont az idei Ferrari motor erejében bízhatnak, mert fékegyensúly tekintetében még mindig az erdőben vannak, és ez a lehető legrosszabb hír egy Melbourne típusú pályára. Enélkül akár Q3-as esélyesnek is tartanám őket, ezzel együtt kevésbé, habár Magnussen nem szenved annyira a jelenségtől, mint Grosjean, így megint a pilóták egyéni teljesítményénél lyukadunk ki.A gyári Renault nem lesz messze a középmezőny sűrűjétől, az autó azonban még nincs a Toro Rosso szintjén, mikzöben motorikusan megegyeznek, így ez az 1,8 mp is Hülkenberg képességeibe vetett hitem, mintsem valós veszély az önerőből történő pontszerzésre. Hitre a McLarennél is szükség lesz idén, habár 2015-ben tíz évre valót elhasználtak belőle, csakhogy ugyanoda jussanak az idei évkezdetre is. Hogy igazából mit tud az egyébként szintén túlsúlyos autó és meddig merik feltekerni az alapjáraton is önmegsemmisítő Honda motort az ördög tudja. Ez az átlagolt 2,4 mp pont úgy lehet 3 mp is, mint 1,8, de a Renault-nál előrébb nem hiszem hogy jutnak a hétvégén. A jó hír, hogy idén minden eddiginél gyorsabban kijuthatnak a gödörből, hiszen a motorszabályok lehetővé teszik, vagyis ha nem szégyellik és bírják erőforrásokkal akár minden hétvégére újabb fejlesztésű motorokkal érkezhetnek. Van rá 20 kísérletük, de a legelső valószínűleg nem lesz rá elég.A Sauber tulajdonképpen ugyanott lesz a Ferrarihoz képest, ahol Barcelonában, nekik igazából nem volt mit takargatni, és az egyetlen céljuk a gyengélkedő McLaren megelőzése lehet az időmérőn. Tavalyi motor, kis büdzsé, minden szempontból alulfejlett autó, csodák bizony itt sincsenek. Az év amúgy is a fejlesztési versenyről szól majd, így akármi is történjen az idénynyitón, hosszútávú következtetésre nem lesz elég. Az igazi nagy kérdés az lesz, hogy ha a Ferrari valóban képes volt megközelíteni, vagy akár el is érni a Mercedes teljesítményszintjét, képes lesz-e tartani a fegyverkezési versenyt, amiben az elmúlt években mindig hátrányba kerültek, miközben a mögöttük álló Red Bull éppen ebben a legerősebb.Na de most már tényleg kezdődhetne!