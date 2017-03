Megoldás van, garancia nincs – a Honda aggódik

Talált megoldásokat a Honda a barcelonai teszteken felmerült motorproblémákra, mégsem nyugodt az Ausztrál Nagydíj előtt.

Haszegava Juszuke (Fotó: Moy / XPB Images)

McLaren (Fotó: XPB)

Honda (Fotó: XPB)

A japán gyártó sportigazgatója, Haszegava Juszuke az egyre sűrűsödő gondok közepette szép csendben elrejtőzött a nyilvánosság elől a második téli teszthéten – most Ausztráliában viszont először beszélt részletesebben, konkrétumokat is említve akkori gondjaikról. Elmondása szerint a hibák jelentős részét megoldották, de azt nem tudja garantálni, hogy a hétvégén nem jönnek újabb hibák.Mint kiderült, igazak voltak a pletykák, a legnagyobb fejtörést valóban a motor vibrációja idézte elő.– nyilatkozta a motorprojekt vezetője.Az autót szétverő vibrációt a motorvezérlés módosításával próbálják megszüntetni, és ezen a téren a szakember szerint előrelépést értek el gyárukban. Ez ugyanakkor még nem garancia a megoldásra: a tesztpad a télen is sokkal jobb teljesítményt ígért, mint amit végül a pályán kaptak…Haszegava úgy véli, a többi motorproblémát már sikerült orvosolniuk.Bár a fejlemények pozitívak, a szakember szavai mégsem tűnnek túl biztatónak. Fernando Alonso a tesztek során elismerte, a hibák olyannyira hatással voltak teljesítményükre, hogy motorjuk valójában kevesebb lóerővel rendelkezett, mint az előző év végén.Haszegava most azt ígérte, a hétvégén jobb erőforrást biztosítanak a versenyzők számára, mint a teszteken, ugyanakkor nem olyan erőset, mint remélték.Csak emlékeztetőül: a bemutatón Haszegava még arról beszélt, hogy Ausztráliára motorjukkal szeretnék elérni a Mercedes 2016 végi szintjét. És aligha a csillagosok biztonsági autójára gondolt…