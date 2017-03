Áttugrja-e a Ferrari az akadályt, amelyben 2015 után elbotlott?

A kapott kritikák, a nagy elvárások és az elmúlt időszak kemény munkája miatt is óriási elégtételt jelent az ausztráliai győzelem a Ferrari számára. De képesek lesznek-e bajnokesélyessé válni?

Sebastian Vettel (Fotó: XPB)

Összesen 553 nap telt el azóta, hogy Ferrari-versenyző állt a dobogó tetején. Utoljára szintén Sebastian Vettel ünnepelt, 2015-ben Szingapúrban. A Ferrari akkor még ünnepelt csapat volt, a remény csapata, amely megtörheti a Mercedes dominanciáját. 2014-hez képest nem várt mértékű előrelépést tettek, időnként alaposan megnehezítették a Mercedes dolgát, három versenyt is nyertek, s úgy tűnt, a teljes megújulással olyan útra léptek, amely 2016-ban a bajnoki cím felé viszi majd őket.Jól tudjuk, mi történt azóta... Nyeretlen szezonjuk után 2017-nek úgy vágtak neki, hogy szinte teljesen elzárkóztak a külvilágtól, a közvélemény pedig előre leírta esélyeiket, mondván, Maranello a folyamatos ígérgetés földje, a James Allisont elvesztő csapatból hosszú évek óta hiányzik az ötletesség, az átütő erő, és nem képesek olyan szinten fejleszteni, mint a tavaly a Mercedes első számú kihívójává előlépő a Red Bull.Már csak emiatt is jelentett igazi csattanót Sebastian Vettel idénynyitón aratott győzelme. A csapat fellélegezhetett.– magyarázta Vettel a futam után.Azt is kiemelte:Hogy ezt szemléltesse, kiemelte, szerelőik Melbourne-ben is a határokat feszegették a munkával.Persze azért Vettelt sem kellett félteni. Az olasz televízió megmutatta, szombaton még késő este is ott volt szerelőivel a garázsban, egyeztetett mérnökével, tudni akart mindenről. Elhivatottságnak tehát ő sincs híján.És hogy mennyire fölszabadító volt a vasárnapi eredmény, azt Maurizio Arrivabene csapatfőnök díjátadón elmorzsolt könnycseppjei is jelezték. Jock Clear vezető mérnök a csapattagok érzéseiről is beszélt.– nyilatkozta.A nagy kérdés most az, hogyan tovább. Vajon a Ferrari a folytatásban is képes lesz felülmúlni a Mercedest, vagy Ausztrália a németek egyszeri megingása volt, mint amit az utolsó Ferrari-győzelem idején, 2015-ben Szingapúrban láttunk?A mostani Vettel-siker és a jól alakult téli tesztek nemcsak megkönnyebbülést jelentenek a Ferrari számára, de egyben még nagyobb terhet is: ahogy 2015-ben, úgy most is fokozatosan egyre többet fognak várni tőlük.Maurizio Arrivabene szerint csak egy módja van annak, hogy ezúttal ne okozzanak csalódást.– intette visszafogottságra csapatát, mely szerinte újra kiválóan működik.A szakértők mindenesetre látnak esélyt arra, hogy a Scuderia a szezon egészét tekintve is állja a versenyt a Mercedesszel. Paul di Resta szerint az olaszoknak van egy nagy előnyük:– vélekedett.Martin Brundle szerint ez még nem ennyire egyértelmű.Mert a következő lépést még mindig, Szingapúr után másfél évvel is ez jelenti Vettelék számára.