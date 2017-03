A Saubernek passzolná át a Hondát a McLaren?

Pletykák a szakításról, nyilatkozatok a hűségről – milyen fordulatokat tartogat még a McLaren és a Honda szappanoperája? David Coulthard szerint ideje félretenni a kifogásokat.

Fernando Alonso (Fotó: XPB)

Honda (Fotó: XPB)

David Coulthard (Fotó: Moy / XPB Images)

Az már a tesztek idején kiderült, hogy a McLaren fölvette a kapcsolatot a Mercedesszel, Ausztráliában pedig az a pletyka is felröppent, hogy Éric Boullier versenyigazgató javában azon dolgozik, hogy a Sauberrel hozza össze a Hondát, hogy ők megszabadulhassanak tőle. Amég azt is tudni véli, hogy Woking kártérítést is hajlandó lenne fizetni a gyártónak a szerződésük idő előtti felbontásáért, csak hogy visszatérhessen a Mercedes erőforrásához.Persze mindhárom fél tagad.– csodálkozott Niki Lauda, a Mercedes tanácsadója.Toto Wolff csak kerülőválaszt adott.A hírek szerint a McLarennel való esetleges szerződéskötést a két osztrák közül csak Wolff támogatja, Lauda ellene van.Éric Boullier eközben kijelentette, „ezek csak pletykák”, ugyanakkor ennek némiképp ellentmondva azt is megjegyezte:Ami a pletyka sauberes felét illeti, a hinwiliek számára alighanem jól jönne, ha motor mellé némi támogatást is kapnának a Hondától, hosszabb távon pedig gyári háttért biztosítanának számukra a japánok. Monisha Kaltenborn mindig is hangoztatta: mivel csapatuk a BMW-s korszak után kezdett el megindulni a lejtőn, nem lenne ellenükre, ha újra mögéjük állna egy erős gyártó.A Honda sportigazgatója, Haszegava Juszuke szintén cáfolta a találgatások McLarennel való szakításról szóló részét. Csak azt erősítette meg, hogy tárgyalnak más csapatokkal, mert egyszerre több istállót is motorral látnának el. Ezt eddig Ron Dennis ellenezte, ám az ő helyét azóta Zak Brown vette át, aki szerint lenne értelme szélesíteni a Honda bázisát.– nyilatkozta az amerikai.Az ügyvezető igazgató egyébként továbbra is állítja, nagy az egység a McLaren és a Honda között.Akár közös, akár külön utakon folytatják tovább, a McLaren korábbi versenyzője, David Coulthard szerint mind a McLaren, mind a Honda megérdemli a kritikát.– nyilatkozta anak a skót.– vélekedett.