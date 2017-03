Jók Vettel bajnoki esélyei; Hamilton egyedülálló mutatója – statisztikák Ausztráliából

A számok szerint Sebastian Vettelnek jók az esélyei az ötödik bajnoki címre; Lewis Hamilton páratlan pole pozíciós mérleg birtokosa; a Red Bullt tovább üldözi az ausztráliai balszerencse; miközben a hétvégén minden idők leggyorsabb melbourne-i versenyét láthattuk. Statisztikák, érdekességek az Ausztrál Nagydíjról!

A Ferrari először nyert idénynyitót 2010 óta – akkor Fernando Alonso Bahreinben kezdett győzelemmel. A mostani 2007 óta az első sikerük volt Ausztráliában, ahol tíz éve Kimi Räikkönen nyitott első hellyel. Egyébként az első sorból is akkor rajtoltak utoljára ezen a pályán. A Scuderiának a mostani csupán a 9. győzelme volt a mostani 2011 óta – és a negyedik a hibridérában.Sebastian Vettel mindössze másodszor nyert a szezonnyitón – 2011-ben kezdett még futamgyőzelemmel. Jó előjel számára, hogy 2000 óta a 17-ből 11 alkalommal az év első futamot megnyerő versenyzőt koronázták év végén világbajnokká. Melbourne-ben eddig 21 versenyt rendeztek, és a győztes 13 alkalommal lett világbajnok év végén. Ez 62%-os arányt jelent. Ami az idénynyitókat illeti, a 67 szezon során 34 alkalommal lett bajnok az első futamot megnyerő.A németnek a mostani pályafutása 43. győzelme volt, a 4. a Ferrari színeiben. 27 futam és 553 nap óta tartó nyeretlenségi sorozata szakadt meg Melbourne-ben, ami pályafutása leghosszabb ilyen sorozata volt.A négyszeres világbajnok utoljára 2013 végén állt a bajnoki tabella élén – azóta mindig egy Mercedes-versenyző vezette a bajnokságot. A Ferrari eközben a 2012-es Japán Nagydíjról utazott el utoljára bajnoki éllovasként – két elsősége óta összesen 1625 nap telt el.Egymást követő második évben nyert versenyt egy második rajtkockából induló német Melbourne-ben. Tavaly ugyanez Nico Rosbergnek sikerült. A pole pozícióból mindkét alkalommal Lewis Hamilton indult, aki eddigi 6 első rajtkockájából mindössze kettőt tudott győzelemre váltani Melbourne-ben.Lewis Hamilton pályafutása 105. dobogós helyezését ünnepelte, s már csak egy választja el őt Alain Prosttól az örökranglistán. Az élen Michael Schumacher 155 dobogós helyezéssel áll.A Mercedes háromszoros bajnoka a történelem második olyan versenyzője lett, aki 3000 körnél többet töltött az első pozícióban versenyen. Hamilton egész pontosan 3006 élen megtett körnél tart – rajta kívül ezt a határt csak Michael Schumacher tudta átlépni. A hétszeres bajnok összesen 5111 kört fejezett be a mezőny élén. Hamiltonnak ez a 100. futama volt, amelyen legalább egy kört az élen teljesített – csak Schumacher előzi meg őt 142 ilyen versennyelSzomati sikerével Hamilton 11. F1-es idényében is elkönyvelhet legalább egy pole pozíciót. E sorozat páratlan a sportág történetében. A mostani a 62. edzéselsősége volt – már csak 3 választja el őt Ayrton Sennától, és 6 Michael Schumachertől. A mostani a hatodik pole-ja volt Melbourne-ben – ezzel beállította Ayrton Senna ausztráliai rekordját. A brazil és Michael Schumacher ugyanakkor az egy pályán szerzett legtöbb pole tekintetében még megelőzi őt: előbbi versenyző Imolában, utóbbi Németországban és Szuzukában rajtolhatott összesen 8-szor az élről.Valtteri Bottas 10-es lett: a mostani volt a tizedik dobogós helyezése a Forma–1-ben, de az első a Mercedes színeiben. Juan Manuel Fangio és Karl Kling után ő az első, aki pezsgőzhetett élete első mercedeses versenye után.Kimi Räikkönen karrierje 44. leggyorsabb körét futotta vasárnap. A ranglistán csak a 77 leggyorsabb versenykört számláló Michael Schumacher előzi meg.Lewis Hamilton szombaton ugyan minden idők leggyorsabb melbourne-i körét teljesítette, a versenyen Räikkönen legjobbja jó 2 másodperccel lassabbnak bizonyult Michael Schumacher 1:24,125 másodperces 2004-ben futott hivatalos pályacsúcsánál. A futam így is a valaha látott leggyorsabb melbourne-i verseny volt. Sebastian Vettelt 1 óra 24 perc 11,672 másodperc után intették le, s ezzel négy másodpercet vert Michael Schumacher 2004-es idejére. Más kérdés, hogy 13 éve voltak biztonsági autós megszakítások, idén ráadásul a megismételt rajt miatt eggyel kevesebb, csak 57 körből állt a verseny.Max Verstappen talán csalódásként élte meg, hogy esélye sem volt a dobogóra, ám három eddigi próbálkozásából mégis a mostani ötödik helye volt a legjobb eredménye Ausztráliában.A Red Bull eközben amiatt kesereghet, hogy zsinórban harmadik éve képtelen mindkét autóját eljuttatni a rajtrácsig: Daniel Ricciardo alatt Danyiil Kvjat 2015-ös és 2016-os esetéhez hasonlóan már a rajtrácsra menet megállt az autó. Az orosszal ellentétben neki legalább sikerült elrajtolnia a boxutcából, igaz, végül így is kiesett. Az osztrák csapat 2013 óta képtelen volt két autóval célba érni Melbourne-ben.Danyiil Kvjat két év után végre nemcsak el tudott rajtolni, pontszerző helyen célba is tudott érni az Ausztrál Nagydíjon. Az orosz ugyanúgy 9. lett, mint 2014-es Toro Rossó-s debütáló évében. 58 F1-es rajtjával emellett az F1-ben legtöbbször szereplő orosz versenyző lett, Vitalij Petrovtól elvéve e titulust.Ausztráliában négy istállónak, a Force Indiának, a Toro Rossónak, a Mercedesnek és a Ferrarinak is sikerült a célig vinnie mindkét autóját. A 2014-es austini futam óta most először fordult elő, hogy valamennyi istálló legalább egy autóval elérte a kockás zászlót. Az F1 történetében ez csupán a negyedik ilyen alkalom volt.Esteban Ocon pályafutása első pontjának örülhetett. A tizedik helyen célba érő francia már a 36. versenyző hazájából, aki az F1-es pontszerzők közé iratkozott.Antonio Giovinazzi a 12. helyen ért célba élete első versenyén, és ezzel a 2010-es Dél-koreai Nagydíj óta a legjobb eredményt szállította Olaszországnak. Akkor Vitantonio Liuzzi zárt 6.-ként. Itáliát 2011 óta egyetlen versenyző sem képviselte a királykategóriában.