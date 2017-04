Apró hazugsággal tartotta féken Verstappent a Red Bull

Finom hazugsággal fékezte meg a Red Bull a becsvágyó Max Verstappent az Ausztrál Nagydíjon.

Max Verstappen (Fotó: XPB)

A holland versenyzőt az ötödik helyen intették le az év első futamán, ám sokáig úgy tűnt, a negyedikként célba érő Kimi Räikkönenre is veszélyt jelenthet, mivel eggyel puhább, szuperlágy gumikon teljesítette utolsó etapját. A tempója jó volt, ám miután az utolsó körök előtt egyre sűrűbb fekete füst szállt fel a kerekeiből fékezéskor, a Red Bull végül arra kérte, vegyen vissza, mielőtt fékjei végleg megadják magukat.Max Verstappen ekkor megkérdezte, van-e esélye arra, hogy övé legyen a verseny leggyorsabb köre.– ismerte el „hazugságukat” Helmut Marko.Persze nem ez volt az első eset, hogy egy csapat kegyes füllentéssel igyekszik kordában tartani lelkes versenyzőjét, s bebiztosítani a már szinte a markukban érzett helyezést. A Red Bull korábban a verseny leggyorsabb köreire specializálódó Sebastian Vettelt is számos alkalommal intette lassításra – néha-néha még sikerrel is járt…Marko szerint Verstappen mérnöke alapvetően nem hazudott, csupán nem szerette volna arra buzdítani a hollandot, hogy megpróbálja megfutni a legjobb időt. Ő maga a futam után persze állította, a fékhiba nélkül nem is lett volna kérdés számára, hogy támadja-e Räikkönent.Marko úgy véli, sikerre is járt volna.– emlékezett vissza az osztrák.A finn valójában szintén takarékoskodott az üzemanyaggal, s később úgy nyilatkozott, nagyon is biztonságban érezte magát, mert maradt még tartalék a Ferrarijában az esetleges támadásokra.