Olaszország új reménysége újabb nagy lehetőséget kapott

Újabb nagy lehetőséget kapott a sorstól Antonio Giovinazzi. Vajon Kínában is képes lesz olyan meggyőzően teljesíteni, mint debütálásakor?

Antonio Giovinazzi (Fotó: XPB)

Jarno Trulli (Fotó: XPB)

A Sauber-istálló hétfőn jelentette be, hogy Ausztráliához hasonlóan az év második versenyhétvégéjén is Antonio Giovinazzi vezeti Pascal Wehrlein autóját. Az olasz az idénynyitó helyszínén csupán a Ferrari tartalékversenyzőjeként tette tiszteletét, arról pedig csak nem sokkal a 3. szabadedzés előtt értesült, hogy be kell ugrania az erőnléti gondokkal küszködő kollégája helyére.Csupán a téli két tesztnapján szerzett tapasztalatára, valamint a számára ismeretlen Albert Park-i pályán futott egyórás szabadedzésre hagyatkozhatott, amikor nekivágott élete első időmérő edzésének, ehhez képest nem sokon múlt, hogy egyből legyőzze Marcus Ericssont. Másnap a versenyen aztán a 12. pozícióban ért célba.A Sauber csapatfőnöke, Monisha Kaltenborn elismerte, meglepte őt Giovinazzi erős szereplése.– dicsérte a 23 éves tehetséget.Giovinazzi 2011 óta az első olasz a királykategóriában. Hat éve Vitantonio Liuzzi és Jarno Trulli szerepelt az F1-ben – utóbbi szintén elégedetten figyelte honfitársa bemutatkozását.– nyilatkozta a Renault és a Toyota korábbi versenyzője.Giovinazzi utóbbi kapcsán persze kritikus volt önmagával szemben, s kijelentette, sokkal agresszívabban kellett volna versenyeznie, de rutintalansága miatt úgy vélte, a szuperlágy gumikkal óvatosan kell bánnia. Trulli nem rója föl neki ezt a hibát.– nyilatkozta.És a mostani egy-egy verseny éppen ezért nagy esély Giovinazzinak: ha Kínában (és esetlegesen Bahreinben) is meggyőző teljesítményt nyújt, már 2018-ra megnyílhatnak előtte az ajtók az első teljes szezonra is. A lécet ő maga helyezte magasra: miközben az első hétvégén felkészülés nélkül is meggyőzően teljesített, most alaposabb előkészületekkel a háta mögött bizonyítania kell, még mindig maradtak benne tartalékok.