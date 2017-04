Alonso: Visszavonulás nem, Mercedes talán

Fernando Alonsónak eszében sincs év közben hátat fordítania a Forma–1-nek, azt viszont nem zárta ki, hogy a Mercedeshez szerződjön.

Fernando Alonso (Fotó: XPB)

Fernando Alonso (Fotó: McLaren)

Sok pozitívumot még nem hallhattunk idén Fernando Alonsóról, ha csapata teljesítményéről kérdezték, érezhető frusztrációját látva többekben pedig még az is fölmerült, a McLaren-Honda harmadik szenvedős szezonjában a kétszeres világbajnok akár egyik futamról a másikra is felállhat, és távozhat. A versenyző barátja, Mark Webber nyilatkozta azt a közelmúltban, őt nem lepné meg, ha Alonso ezt az utat választaná. Ő azonban Kínában jelezte, meg sem fordult a fejében ilyesmi.– jelentette ki.A magáról harmadik személyben beszélő spanyol továbbra is állítja, csúcsteljesítményt nyújtott Melbourne-ben. Már csak emiatt sem érzi úgy, hogy fel kellene adni a harmadik bajnoki címéről (már tíz éve) szövögetett álmát.2007-ben azért Lewis Hamilton – ha azonos pontszámmal is, de – mégis előtte zárt a bajnokságban. 2018-ban akár újra bizonyíthatja is, hogy vele szemben is helyt tud állni: a pletykák szerint az őt már ezen a télen is kereső Mercedesnél lehet esélye aktuális szerződése lejárta után.– felelte az ezzel kapcsolatos kérdésre.– hívta fel a figyelmet.