„Odaát” tombol az Alonso-őrület – óvatoskodás és csalódás kizárva!

Tizenhét éve nem élt át hasonlót Fernando Alonso egy verseny előtt: fogalma sincs, mire számítson. Mindez óvatossá azért nem teszi, és bármi is lesz az eredmény, boldog emberként fogja elhagyni Indianapolist.

Óriási érdeklődés övezi Fernando Alonso hétvégi indianapolisi szereplését. Az már hetekkel korábban tudható volt, hogy miközben az F1-es Monacói Nagydíjra ezúttal alig pár spanyol újságíró akkreditáltatta magát, addig az Indy 500-as hétvégére tucatjával érkeznek a versenyző hazájából. A csütörtöki médianapon aztán ismét szembetűnő volt, mekkora felbolydulást képes okozni, ha egy kétszeres F1-es sztár tűnik föl a Brickyardon.– viccelődött Tony Kanaan az egyik riporterrel. Ő sincs hozzászokva ahhoz, hogy valaki ennyire elvonja róluk a figyelmet. Később aztán ő maga is meginterjúvolta Alonsót, aki pedig a fejébe nyomott egyet a saját divatmárkájának logójával ellátott sapkából, melyről büszkén készített szelfit a brazil.– állapította meg Charlie Kimball.– tette hozzá Will Power.Ezt az őrületet alighanem már csak egyféleképpen lehetne fokozni: ha Fernando Alonso vasárnap győzelmet aratna újoncként. Hogy erre mekkora esélye van, arról megoszlanak a vélemények. Ő maga viszont már azon is meglepődött, hogy az 5. rajthelyet szerezte meg a múlt vasárnapi időmérőn.– nyilatkozta.Kiemelte:Alonso nem ahhoz szokott, hogy előzetes szimulációk és stratégiai haditervek nélkül vágjon neki egy versenynek – most viszont erre készül.Kiemelte, hiába a sok felkészülés, a verseny így is sok újdonságot fog tartogatni számára, és azon is folyamatosan tanulni fog. A 2000-es idénye óta nem vágott neki futamnak ennyi bizonytalansággal.A sokat emlegetett forgalom a gyakorlások ellenére is ismeretlen helyzet lesz számára.Emiatt a pozícióharcok során csak találgatni fog.Hogy mi lesz a végső helyezése, arról fogalma sincs. Abban viszont már most biztos, hogy csalódottan semmiképpen sem int búcsút az Egyesült Államoknak. Egyetlen célja van: