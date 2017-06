Csak két versenyt bír a Honda ERS-e – rossz hírek az új motorról is

Kétfutamonként cserélnie kell a McLarennek az MGU-H-t – a Honda szerint jelenleg ennyit bír a rendszerük. És érkeznek még más rossz hírek is Japánból…

Jenson Button (Fotó: XPB)

Jenson Button pályafutása utolsó időmérő edzésének nevezte a Monacóit – ebből kitalálható, már nem tervez több F1-es versenyen rajthoz állni. Tavaly Abu-Dzabiban szomorúra sikerült a búcsú: felfüggesztése már a futam elején eltört, így a kockás zászlót sem láthatta meg. Most esélyt kapott egy szebb búcsúra, és az időmérős 9. helyével mindent meg is tett azért, hogy szép legyen. Csak hát mögötte egy Honda-erőforrás dübörög…A Fernando Alonsótól megörökölt autóban pedig most jött el az ideje az első büntetést érő cseréknek: az MGU-H csütörtöki problémái után az energia-visszanyerő rendszert és turbót is cserélték, ami 15 rajthelyes büntetést, utolsó helyes indulást jelent számára.Az összkép viszont nemcsak az ő, hanem a McLaren-Honda szempontjából is szomorú. Haszegava Juszuke, a Honda sportigazgatója elárulta, a korábbi hibák miatt már egyszer átalakított MGU-H-juk a jelek szerint még mindig csak annyira megbízható, hogy két versenynél tovább nem bírja.– ismerte el aznak.A szakember elárulta, előzetesen éppen azért nem hajlottak a cserére, mert tudják, a McLarennek Monaco az egyik legnagyobb esélye a jó eredményre. A wokingiakkal egyeztetve azonban arra jutottak, még mindig a csere a jobb megoldás.– magyarázta.A paddockban Button motorcseréje után fölvetődött, a csapat talán csak Fernando Alonso kedvéért vállalta most a büntetést, hogy Indianapolisból visszatérve a spanyolnak ne kelljen mindjárt a rajtrács végére araszolnia. Éric Boullier mindezt határozottan cáfolta, mondván, a csere váratlanul érte őket.További pletykák szerint csapata a közeljövőben sem számíthat sok jóra motorpartnerétől. A Honda eredetileg Kanadában tervezte bevetni továbbfejlesztett motorját, ám több hiteles forrás (Martin Brundle,) is úgy tudja, az új hajtóegységük előre nem látott problémák miatt tönkrement a próbapadon, így további heteket kell várni érkezésére…