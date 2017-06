Tudnivalók a Kanadai Nagydíj előtt

A csütörtöki sajtótájékoztatókkal kezdetét veszi az idei hetedik Forma–1-es versenyhétvége, a Kanadai Nagydíj hivatalos programja, pénteken pedig a V6-osok felbőgnek majd Montrealban. Mielőtt „beindul az élet”, nézzük a fontos tudnivalókat!

Sebastian Vettel a kanadai szurkolók előtt a pénteki edzésnapon (Fotó: xpbimages.com)

Sebastian Vettel és Lewis Hamilton (Fotó: XPB)

A versenyzők rendelkezésére álló gumik Kanadában (Grafika: Pirelli)

Az FIA a tavalyi szezonhoz hasonlóan idén is két előzési zónát jelölt ki a Gilles Villeneuve-ről elnevezett versenypályán, melyekhez ismét egy érzékelési pontot rendelt. Ezt a kilences kanyar után 110 méterrel helyezték el. Az első aktiválási pont 55 méterrel a tizenkettes forduló, a második pedig 70 méterrel az utolsó, tizennégyes kanyar után található a célegyenesben.A versenybírák dolgát Derek Daly segíti majd a hétvége során. Az ír 1978 és 1982 között bizonyíthatott a királykategóriában a Hesketh, az Ensign, a Tyrrell, a March, a Theodore és a Williams pilótájaként. Ez alatt az időszak alatt összesen 49 futamon indult, 15 pontot szerzett, legjobb eredményét pedig az 1980-as Argentin és Brit Nagydíjakon elért 4. helyei jelentették. Ezt követően Amerikában versenyzett (jelenleg is ott él), ahol 1984-ben komoly balesetet szenvedett egy michigani ChampCar-versenyen. Később sportautókra váltott, majd televíziós kommentátorként is dolgozott, emellett versenyzői akadémiát is működtetett – ezzel a mai napig támogatja a fiatalokat.A hivatalos program a csütörtökön, magyar idő szerint 17 órakor kezdődő versenyzői sajtótájékoztatóval indul. Az új formátum értelmében az újságírók két turnusban kérdezhetnek majd a pilótáktól. Pénteken, a második szabadedzés után a csapatok képviselői tartanak sajtótájékoztatót, és a pilótákéhoz hasonlóan ezt az eseményt is két részre bontják majd. Ez az esemény magyar idő szerint este 22 órakor veszi majd kezdetét.A csütörtöki sajtótájékoztató résztvevői: Fernando Alonso (McLaren) Lewis Hamilton (Mercedes) Jolyon Palmer (Renault) és a második felvonásban:Marcus Ericsson (Sauber) Sergio Pérez (Force India) Lance Stroll (Williams).A pénteki sajtótájékoztató résztvevői: James Allison (Mercedes) Maurizio Arrivabene (Ferrari) Guenther Steiner (Haas) és a második felvonásban: Jody Egginton (Toro Rosso) Haszegava Juszuke (Honda) Paddy Lowe (Williams).Circuit Gilles Villeneuve704361 méterlágy (sárga), szuperlágy (piros) és ultralágy (lila)1:13.622 (Rubens Barrichello, Ferrari – 2004)1:12.812 (Lewis Hamilton, Mercedes)1. Lewis Hamilton (Mercedes)2. Sebastian Vettel (Ferrari)3. Valtteri Bottas (Williams)4. Max Verstappen (Red Bull)5. Nico Rosberg (Mercedes)6. Kimi Räikkönen (Ferrari)7. Daniel Ricciardo (Red Bull)8. Nico Hülkenberg (Force India)9. Carlos Sainz (Toro Rosso)10. Sergio Pérez (Force India)2016: Lewis Hamilton (Mercedes)2015: Lewis Hamilton (Mercedes)2014: Daniel Ricciardo (Red Bull)2013: Sebastian Vettel (Red Bull)2012: Lewis Hamilton (McLaren)A tavaly óta érvényben lévő előírások értelmében a Forma–1 hivatalos gumiszállítója minden hétvégére három keveréket jelöl ki a pilóták számára, a csapatok pedig tízet választhatnak nekik az aktuális kínálatból. Montrealban így néz ki a gumileosztás: