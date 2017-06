Kubica célja most már a „valódi visszatérés”

Most, hogy hat év után először Forma–1-es autó volánja mögé ülhetett, Robert Kubica célba vette a „valódi visszatérést”, a Renault-val teljesített tesztnap ugyanis sikeres volt, lévén komolyabb nehézségek nélkül teljesített egy versenytávot.

Rémisztő ralibalesete után sokáig elképzelhetetlennek tűnt, hogy a lengyel valaha visszaülhet egy Forma–1-es autó volánja mögé, az utóbbi időben viszont egyre gyakrabban nyilatkozott a visszatérésről, és mint kiderült, a háttérben iszonyatosan keményen készült arra. A Renault végül lehetőséget is biztosított neki, így múlt kedden, hat év elteltével ismét F1-est vezethetett.Összesen 115 kört teljesített a valenciai pályán egy átfestett Lotus E20-assal (ez a 2012-es modell), amivel egy teljes versenyhétvégét leszimulált. Miután sikerrel vette az akadályt, egy, a Sky Sportsnak adott interjúban kijelentette, most már a „valós visszatérés” a cél.– kezdte. „– tette hozzá.– utalt a 2011 óta eltelt időszakra, melyben összesen 18 alkalommal műtötték sérült karját, amit kis híján elveszített a sokat emlegetett balesetben.– hangsúlyozta zárásképpen.A Renault a teszt után úgy nyilatkozott, a gyakorlás csupán egyszeri alkalom volt, az Autosport információi szerint azonban a franciák újabb lehetőséget is adhatnak korábbi pilótájuknak a közeljövőben (a vad pletykák szerint már az is felmerült, hogy ő váltja Jolyon Palmert). Az újabb lehetőséggel kapcsolatban a lengyel már kijelentette, bármikor készen áll rá, hiszen nagyon jól érezte magát az autóban, fizikai szempontból is, lévén az utóbbi időben rengeteget edzett, hogy képes legyen egy Forma–1-es autó vezetésére.