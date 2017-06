Túl sok a lehetőség ahhoz, hogy a Mercedes hosszabbítson Bottasszal

Toto Wolff belátja, nem hozták könnyű helyzetbe Valtteri Bottast, ám tekintve a 2018-as lehetőségek számát, mégsem sietné el a finnel való hosszabbítást.

Valtteri Bottas, Niki Lauda és Toto Wolff (Fotó: XPB)

Valtteri Bottas (Fotó: XPB)

A januárban szerződtetett Valtteri Bottas mindössze erre a szezonra szóló kontraktust kapott a Mercedestől, amely a hirtelen jött versenyzőváltás, a finn teljesítménye körüli bizonytalanság és a piac 2018-as nyitottsága miatt határozott a rövid távú megállapodás mellett.Bottasnak eleve nincs könnyű helyzete, hiszen életében először szerepel egy bajnokságra esélyes istállónál, ráadásul a mezőny egyik legjobbja, Lewis Hamilton ellen kell bizonyítania – például azt is, hogy nem egyszerű másodhegedűs, mint ahogyan sokan rásütik a jelzőt. Hogy még a jövője sem biztos, már csak egy plusz teher számára.– ismerte el Toto Wolff is az FIA genfi konferenciáján.Wolff indoka érthető: idén egy sor versenyző szerződése jár le, köztük olyan sztároké is, mint Sebastian Vettel vagy Fernando Alonso.– dicsérte a Szocsiban pályafutása első győzelmét arató versenyzőjét.Mindezek alapján a csapatvezetőben nincs kétség afelől, hogy jó helyettest választottak a visszavonuló Nico Rosberg helyére.Ráadásul finn szponzora révén a Mercedes is jól járt, hiszen némi bevételnövekedésre tett szert, ami az autó fejlesztésénél mindig jól jön.– ismerte el, hangsúlyozva, nem ez volt a döntő szempont a szerződtetésében.Ami Bottast illeti, ő már jelezte, nem tekinti magától értetődőnek a hosszabbítást, ki akarja vívni a Mercedes bizalmát – mégpedig hosszú távon. „Szinte minden versenyző a Mercedeshez akar jönni, ezért muszáj jól teljesítenem, hogy maradhassak. A célom, hogy éveken át tartó partneri kapcsolat legyen ez köztem és a csapat közt” – fogalmazott a közelmúltban a bajnokság harmadikja.