A nyári szünet után eldőlhet Vettel sorsa

Határidőről nem tud, mégis van esély arra, hogy Sebastian Vettel jövője tisztázódni fog az Olasz Nagydíjig.

Sebastian Vettel (Fotó: Ferrari)

Sebastian Vettel és Kimi Räikkönen (Fotó: Ferrari)

Három versenyt már nyert, minden hétvégére esélyesként érkezik, ráadásul jó ideje bajnoki éllovasként – ez merőben más helyzet, mint amilyenben Sebastian Vettel a múlt év második felében volt. Emiatt az esélyek is javultak arra, hogy a német hosszabbítson a Ferrarival.Ám hiába a sikerek, ő elmondása szerint továbbra sem kíván 2018-cal foglalkozni.– bocsátotta előre a négyszeres világbajnok, aki menedzser híján maga kénytelen tárgyalóasztalhoz ülni a vezetőséggel.Mindezek alapján mutatkozik esély arra, amiről már hetekkel ezelőtt beszéltek Olaszországban: a Ferrari Monza környékén ismertetheti 2018-as felállását. Sergio Marchionne elnök állítólag ezt a határidőt adta Vettelnek – igaz, ő erről mit sem tud.– mondta a német.Azt mindazonáltal nyomatékosította, jelenleg remekül érzi magát bőrében.Pletykák szerint a Ferrari kettős plusz egy éves szerződést kínál versenyzőjének, azaz 2019-ig biztosítaná helyét a csapatban, és opciós joga lenne a 2020-as hosszabbításra.Korábbi mentora és felfedezője, Helmut Marko számára nem kétséges, hogy Vettel Maranellóban marad, szerinte inkább az a kérdés, milyen feltételeket szab az új megállapodáshoz.– nyilatkozta aznak. Utóbbi megjegyzéssel talán arra utalt, Vettel nem biztos, hogy szívesen látná a csapatban a velük hírbe hozott Fernando Alonsót, Max Verstappent vagy Daniel Ricciardót.Vettel sosem titkolta, tökéletesen elégedett azzal, hogy barátja, Kimi Räikkönen versenyez mellette. A szintén ez év végéig szóló szerződéssel rendelkező finn a feltételezések szerint kaphat is egy újabb szezont Marchionnééktől – már ha ő maga is úgy gondolja, folytatja F1-es pályafutását.