Alonso „elmagyarázta”, mit kerestek menedzserei a riválisoknál

Fernando Alonso szerint semmi jelentősége, hogy menedzsmentje tagjai a Mercedesnél és a Renault-nál jártak. Közben viszont ajánlotta a McLarent Carlos Sainz figyelmébe…

Fernando Alonso (Fotó: XPB)

Niki Lauda, Flavio Briatore és Toto Wolff az egyáltalán nem titkos vacsorán (Fotó: Flavio Briatore/Twitter)

Carlos Sainz és Fernando Alonso (Fotó: Photo4 / XPB Images)

Luis Garcia Abad Cyril Abiteboullal és Alain Prosttal egyeztetett a Renault motorhome-jának teraszán, Flavio Briatore egy fényképet tett közzé Toto Wolff-fal és Niki Laudával való találkozásáról. Miután mindketten Fernando Alonso menedzsmentjének tagjai, feltűnő bakui vendégeskedésük olaj volt a tűzre a spanyol jövőjéről szóló találgatások szempontjából.A kétszeres világbajnok szombaton eleinte kétértelmű célzásokkal tartotta bizonytalanságban az őt a találkozókról faggató újságírókat. Megjegyezte, ez a hétvége számára nagyon pozitív volt eddig. Aligha a pályán nyújtott teljesítmény miatt. Később aztán már arra hívta fel a figyelmet, hogy nem kell túl nagy feneket keríteni Abad és Briatore megbeszéléseinek.– nyilatkozta az egyébként nős Briatore kapcsán.Az olasszal elköltött vacsora Toto Wolff elmondása szerint sem a Mercedes versenyzőkérdése miatt jött létre.– árulta el a sportigazgató.Ismét hangsúlyozta, elégedettek Valtteri Bottas eddigi teljesítményével.Ami Abadot és a Renault-t illeti, Alonsónak erre a találkozóra is volt magyarázata.– célzott arra, hogy a Renault-t Carlos Sainz megszerzésének lehetősége is foglalkoztatja.Ami honfitársát illeti, őt mostanában ugyanakkor már nemcsak a franciák, de a McLaren ülésére is esélyesnek tartják – Alonso távozása esetén az ő utódja lehet. Éric Boullier elismerte, izgalmas lehetőségnek találja őt, és most a kétszeres világbajnok is azt nyilatkozta, csak ajánlani tudja Sainznak a McLarent. Igaz, csak hosszabb távon, mivel szerinte nyerni még mindig nagyobb esélye lenne Wokingban, mint Faenzában.– jelentette ki Alonso.Furcsa: hogy lesz-e lehetősége, azt jelen állás szerint csakis rajta áll…