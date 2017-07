Vettel 3 pontra az eltiltástól – mekkora a veszély Ausztriában?

Az FIA ugyan lezárta ügyét, Sebastian Vettel így sem lehet nyugodt az ausztriai hétvégén: 3 büntetőpontra van az eltiltástól. Megvizsgáltuk, a múltban milyen hibák kellettek az ilyen mértékű büntetéshez.

Sebastian Vettel (Fotó: MTI/EPA - Valdrin Xhemaj)

Versenyző Helyszín és időpont Vétség További büntetés Pastor Maldonado Bahrein, 2014 - verseny ütközés Esteban Gutiérrezzel 10 mp-es stop/go + 5 rajthelyes hátrasorolás Marcus Ericsson Olaszország, 2014 - 3. szabadedzés sárga zászlós gyorshajtás boxutcai rajt Pastor Maldonado Malajzia, 2015 - verseny biztonsági autós gyorshajtás 10 mp-es büntetés Sebastian Vettel Kanada, 2015 - 3. szabadedzés piros zászlós előzés 5 rajthelyes hátrasorolás Max Verstappen Magyarország, 2015 - verseny biztonsági autós gyorshajtás áthajtásos büntetés Kimi Räikkönen Oroszország, 2015 - verseny ütközés Valtteri Bottasszal 30 mp-es büntetés Danyiil Kvjat Oroszország, 2016 - verseny ütközés Sebastian Vettellel 10 mp-es stop/go Esteban Gutiérrez Belgium, 2016 - 3. szabadedzés feltartás 5 rajthelyes hátrasorolás Sergio Pérez Szingapúr, 2016 - időmérő sárga zászlós gyorshajtás 5 rajthelyes hátrasorolás Romain Grosjean Kína, 2017 - időmérő sárga zászlós gyorshajtás 5 rajthelyes hátrasorolás Jolyon Palmer Kína, 2017 - időmérő sárga zászlós gyorshajtás 5 rajthelyes hátrasorolás Sebastian Vettel Azerbajdzsán, 2017 - verseny ütközés Lewis Hamiltonnal 10 mp-es stop/go

A büntetőpontok rendszerét 2014-ben vezette be a Nemzetközi Automobil Szövetség, a szabály értelmében a 12 hónapon belül összesen 12 pontot összegyűjtő versenyzőnek automatikusan egyfutamos eltiltás jár. Eddig nem érte el senki ezt a számot, pedig többen (pl. Danyiil Kvjat) már kerültek hozzá hasonló közelségbe, mint most Sebastian Vettel.A Ferrari versenyzőjének 9 egység van a szuperlicencén, ebből 2 közvetlenül az Osztrák Nagydíj után fog elévülni. A spielbergi három napban tehát ügyelnie kell arra, hogy ne kövessen el 3 büntetőpontot érő hibát.De mi is érhet ennyi pontot?Nem túl gyakori, hogy az FIA kettőnél több büntetőpontot ad valakinek egyetlen kihágásért. 2014 óta összesen 12 alkalommal került erre sor – legutóbb Vettel kapott ennyit Azerbajdzsánban. Idén ő volt a harmadik, aki triplázott, Kínában Romain Grosjean és Jolyon Palmer is 3-3 büntetőponttal gazdagodott, mindketten sárga zászlós gyorshajtás miatt. 2016-ban összesen három, 2015-ben négy, 2014-ben pedig két alkalommal adott ennyi pontot egyszerre valakinek a versenybíróság.A három ponthoz rendszerint súlyosabb kihágásra van szükség, az FIA ilyenből pedig az eddigi példák alapján kétfélét ismer: vagy baleset okozása, vagy a figyelmeztető jelzések figyelmen kívül hagyásával teremtett veszély az elégséges ok számukra. A súlyosságot jelzi az is, hogy a pontok mellé járó büntetés sosem volt kisebb10 másodperces időbüntetésnél, amennyiben pedig nem a versenyen történt a vétség, 5 esetben 5 rajthelyes, 1 esetben pedig boxutcai rajt volt a további szankció.A 12-ből 6-szor vasárnap került sor a 3 büntetőpontot érő szabálysértésre, ebből 4-szer ütközés, 2-szer a biztonsági autós fázisban történt gyorshajtás volt az ok. A további esetekben sárga zászlós gyorshajtás vagy piros zászlós előzés jelentette az indokot, míg egyszer, 2016-ban Spában Esteban Gutiérrezt szabadedzésen történt veszélyes feltartásért büntették meg.Vettelnek Spielbergben tehát nemcsak a párharcai során kell résen lennie, de figyelmeztető jelzések esetén is. A meglévő 9 pontjából egyébként valamennyit versenyszituációban elkövetett hibáért kapta, a maradék – már elévült – 2015-ös 3 kanadai büntetőpontját viszont piros zászlós előzésért. Azerbajdzsán előtt az volt az első alkalom, amikor 2-nél több pont került a szuperlicencére – eddig összesen 5 alkalommal kapott büntetőpontokat.