„A nyafogó Grosjean örüljön, hogy még az F1-ben van”

A Mercedes sportigazgatója, Toto Wolff odaszólt az időmérő után panaszkodó Romain Grosjeannak: elmondása szerint a „nyafogó” franciának örülnie kellene, hogy egyáltalán még ott lehet a királykategória mezőnyében.

Romain Grosjean (Fotó: XPB)

Toto Wolff (Fotó: XPB)

Günther Steiner (Fotó: XPB)

A Haas versenyzője bosszankodott egy sort, miután Lewis Hamilton feltartotta őt az időmérő utolsó szakaszában, majd miután a brit megúszta büntetés nélkül a történteket, megjegyezte, ez annak köszönhető, hogy riválisa esélyes a bajnoki címre. Az ügyben nemrég Hamilton főnöke, Toto Wolff is megszólalt, aki egy cseppet sincs megelégedve Grosjean álláspontjával.Úgy érzi, ismerve versenyzői múltját (azt, hogy pályafutása elején több balesetet is okozott, 2012-ben pedig egyfutamos eltiltást is kapott egy komoly hiba után), a franciának nem kellene másokat bírálnia– kezdte az osztrák szakember, amikor Grosjean megjegyzéséről kérdezték.– tette hozzá.Az amerikai istállót vezető Günther Steiner eközben kiállt Grosjean mellett, mondván abban az esetben, ha a francia tartotta volna fel hasonló módon Hamiltont, szinte biztos, hogy ő büntetést kapott volna.– kezdte.– tette fel a kérdést, majd elhintette, a „nagyokkal” mindig elnézőbben bánnak.– zárta gondolatát.