A Mercedes és a Ferrari sem akar segíteni a McLarennek

Noha a wokingiakat hosszú távú szerződés köti a Hondához, a gyötrelmes szezonkezdet (10 futam alatt mindössze 2 világbajnoki pontot szereztek) után felmerült, szakítanak a japánokkal és új beszállító után néznek. Ezt a partnernek oda-odaszúró vezetőség sem cáfolta, igaz, legutóbb már megengedőbben nyilatkozott a Hondáról, mondván „tetszik az, amit most csinálnak”.Könnyen előfordulhat, hogy az áll a hangnem megváltozásának a hátterében, hogy a McLaren a Mercedesszel és a Ferrarival sem tudott egyezségre jutni, így „kénytelen” lesz megtartani a Honda-motorokat. Erre legutóbbi nyilatkozata során az ügyvezető, Zak Brown is utalt, amikor elhintette, a riválisok élvezik, hogy a komoly múlttal rendelkező versenycsapat évek óta a mezőny végén szenved, hiszen így eggyel kevesebb erős ellenféllel kell szembenézniük.– nyilatkozta az amerikai szakember a, majd hozzátette:Másik „árulkodó jel” lehet, hogy Brown nyilatkozta során megjegyezte, a McLaren hisz abban, hogy partnere 2018-ban el tudja majd végezni a munkáját, vagyis ütőképesebb erőforrásokat szállít az istállónak. Ezt egyébként – ahogyan azt nemrég megfogalmazta – továbbra is első számú „követelménynek” tartják a Hondával szemben.Mindez azt sugallja, a McLaren most olyan helyzetben van, mint a Red Bull volt 2015 második felében, amikor elhatározta, szakít a Renault-val és más motorszállító után néz. A bikások a Mercedesszel és a Ferrarival is tárgyaltak, végül azonban egyik féllel sem jutottak dűlőre, azok, noha látszólag hajlandóságot mutattak az együttműködésre. Később többen meg is vádolták a Mercedest, hogy ezzel a „trükkel” akarta versenyképtelenné tenni egyik ellenfelét.A kialakult helyzet kapcsán egyébként a bikások csapatvezetője, Christian Horner is megszólalt. Elmondása szerint Brown egy beszélgetés során megjegyezte neki, „most úgy érzi, ugyanazt a filmet nézik, amit a Red Bull már látott”. Ezzel arra utalhatott, hogy a kezdeti „nyitottság” és látszólagos hajlandóság ellenére a Ferrari és a Mercedes sem akar együttműködni velük.