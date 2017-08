Vettel: Tavaly pont erről álmodtunk!

A tavalyi, szenvedős szezon után Sebastian Vettel pont egy olyan idényről álmodott, mint a 2017-es, melyben négy futamgyőzelmet is szerzett már, és 14 ponttal vezeti a tabellát. A Magyar Nagydíj megnyerése után azt is elmondta, hogyan nem vett tudomást az egyre szaporodó kritikákról.

Sebastian Vettel ünnepel (Fotó: Moy / XPB Images)

Sebastian Vettel ünnepel (Fotó: Moy / XPB Images)

Sebastian Vettel vezeti a mezőnyt (Fotó:

Míg a címvédő Mercedes döcögősen, Vettel és a Ferrari remekül kezdte a szezont, az utóbbi hetekben viszont többen felvetették, Kanadában fordult a kocka és mostantól a címvédőnek áll a zászló. A Magyar Nagydíj aztán újabb fordulatot hozott, a vörösök ugyanis végig dominánsak voltak, és ha a tervezettnél nehézkesebben is, de Vettel megszerezte idei negyedik győzelmét.– jelentette ki, amikor a magyar futamot megelőző, a Ferrari visszaesésével kapcsolatos cikkekről kérdezték.– magyarázta.– jelezte boldogan.A négyszeres világbajnok nem győzte hangsúlyozni, már most elégedettnek kell lenni a Ferrari eredményeivel, tavaly ugyanis futamgyőzelem nélkül zárták az évet, és a fejlesztési versenyben is alaposan lemaradtak, ehhez képest pedig tényleg óriási a különbség– fogalmazott.– zárta gondolatát a negyvenhatszoros futamgyőztes.