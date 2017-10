Jövő tavasszal dönt a Red Bull

A csapatvezető, Christian Horner leszögezte, a Red Bull még nem döntött arról, milyen erőforrással vág neki 2019-nek. Választani minden valószínűség szerint a Renault és a Honda közül fognak (ha lesz erre lehetőségük), azt pedig, hogy mire jutottak, leghamarabb jövő tavasszal ismertetik.

Max Verstappen (Fotó: XPB)

A következő szezonban még folytatódik a Renault és a Red Bull együttműködése, a franciák és a McLaren szerződéskötése után azonban felmerült, a gyár 2019-ben már nem szándékozik erőforrásokat szállítani a bikásoknak. A Red Bull ezt határozottan cáfolta, azt viszont ők sem titkolják, hogy a következő szezon után lezárulhat a számos szép sikert hozó partnerség.

Ha ez a „házasság” véget ér, a Red Bull a Hondával folytathatja, a Toro Rosso révén ugyanis már most kapcsolatban vannak a japánokkal, és közelről figyelhetik fejlődésüket. Amennyiben ezzel elégedettek, természetesen a Renault-tól függetlenül is a váltás mellett dönthetnek. „Nos, a 2019-es évvel kapcsolatban egyelőre minden nyitott” – jelentette ki a csapatvezető, Christian Horner a Forma–1 hivatalos oldalának nyilatkozva. „Dönteni jövő tavasszal, vagy a nyár elején fogunk.”

Christian Horner (Fotó: XPB)

A brit elismerte, jövőre komoly figyelmet fordít majd a Toro Rosso teljesítményére és a Honda fejlesztéseire, de eddigi partnerükről sem akar lemondani. „A Renault mindig tisztességesen ellátott bennünket. Minden győzelmet, és minden világbajnoki címet velük szereztünk. Partnerként. Igazságosak voltak velünk, és szerintem ez folytatódhat is” – magyarázta.

„Nagyszerű, hogy a Honda itt marad a kategóriában, és természetesen a Toro Rosso számára is nagyszerű ez a partnerség, hiszen gyári csapat lehet. Értelemszerűen a Red Bull szempontjából is fontos ez a partnerség, mert lehetőséget biztosít arra, hogy figyelemmel kövessük a Hondát, mielőtt jövő tavasszal eldöntjük, milyen motorral folytatjuk” – ismerte el.

Noha kétséges a közös jövő, és a Renault saját gyári csapata mellett a McLarenre is oda akar figyelni, Horner nem kételkedik abban, hogy a franciák 2018-ban is tisztességesek lesznek velük, vagyis ugyanolyan erőforrásokat biztosítanak számukra, mint a többi csapatnak. „A McLaren és a Renault most tölti a mézesheteit. Fernando (Alonso) velük lett világbajnok, és így tovább, de mi a saját dolgunkra figyelünk. A Renault mindig jól kiszolgált minket. Csak ezt kértük. Fel akarják hozni a saját csapatukat, akárcsak eddig, de a jó és a rossz időkben is tisztességesek voltak velünk” – fogalmazott.