Hamilton neve is felmerült a legújabb offshore-botrány kapcsán

A Mercedes brit klasszisának, Lewis Hamiltonnak a neve is szerepel a nemrég kiszivárogtatott, hírességek, politikusok, cégóriások és államok offshore-ügyeit tartalmazó Paradise-iratokban. A négyszeres világbajnok állítólag a magánrepülője utáni adó befizetését kerülte el.

Lewis Hamilton (Fotó: XPB)

Tavaly nagy vihart kavart a Panama-iratok néven elhíresült adathalmaz kiszivárogtatása (ebben Nico Rosberg is érintett volt, a későbbi világbajnok azonban hamar tisztázta magát), most pedig megérkezett az ügy folytatása. Vasárnap több mint 13 millió dokumentum került nyilvánosságra, melyek ismét híres sportolók, politikusok, előadók és cégek offshore-ügyeivel kapcsolatosak.

Az iratokban ezúttal Lewis Hamilton neve is felbukkant. A négyszeres világbajnok állítólag két offshore-cég segítségével kerülte el a magángépe (egy Bombardier CL605 Challenger) utáni 3,7 millió eurónyi (ez nagyjából 1,1 milliárd forintnak megfelelő összeg) adó befizetését.

Nem ez egyébként az első alkalom, hogy megkérdőjelezik a Sunday Times által az Egyesült Királyság leggazdagabb sportolójának tartott Hamilton adóügyeit. A most 32 éves sportember ugyanis hamar elhagyta szülőhazáját, hogy – sok hírességhez, és Forma–1-es „kollégához” hasonlóan – az „adóparadicsomnak” számító Svájcba, és Monacóba költözzön.

Saját „védelmében” a témával kapcsolatban elmondta, „sokan nem tudják, hogy hazájában is adózik, ám mivel több helyen keresi a pénzét, ezt több országban is meg kell tennie.” Kiemelte azt is, ő is segíti hazáját, munkájával pedig hozzájárul egy több mint 1000 főt foglalkoztató csapat működéséhez is. „Egy sokkal nagyobb egész része vagyok” – mondta.