Így „kémkednek” a mérnökök legálisan az ellenfelek után

A királykategória egyik legsikeresebb és legelismertebb mérnöke, Adrian Newey nemrég megjelent önéletrajzi könyvében érdekes információkat osztott meg arról, hogyan „kémkednek” a csapatok teljesen legálisan egymás féltett titkai iránt.

Autó a parc fermében (Fotó: XPB)

A Forma–1-ben a versenyzők mellett a csapatok is megszállottan üldözik a tizedmásodperceket, és mindent megtesznek azért, hogy túlszárnyalják ellenfeleiket. Régóta bevett szokás például egymás trükkös megoldásainak fürkészése: részben azért, hogy adott esetben átültethessék azokat saját autóikra, részben pedig azért, hogy esetleges szabálysértések után kutassanak.

A Williamsszel, a McLarennel és a Red Bull-lal is szép sikereket jegyző – és a bikások munkáját a mai napig segítő – Newey többek között erről is meglehetősen őszintén ír How to Build a Car (Hogyan építsünk autót) című önéletrajzi könyvében. „A versenyek után minden autónak át kell esnie egy ellenőrzésen, hogy kiderüljön, megfelelt-e a szabályoknak” – írja. „Ha a vizsgálatoknak vége, az autók egy óráig állnak még a parc fermében. A riválisok, ha akarnak, ilyenkor tiltakozhatnak.”

Adrian Newey (Fotó: xpbimages.com)

„Ekkor komoly játszmák zajlanak ezen a helyen, amit mi csak álrajtrácsnak nevezünk. A hozzám hasonló mérnökök ilyenkor szemügyre vehetik a többi autót, a szerelők pedig, amikor meglátják, hogy a mérnök – például én – közeledik az autóhoz, körbeveszik azt, hogy eltakarják az elemeket, amiket meg akarnak nézni” – vázolta fel az „alaphelyzetet”.

„A Ferrari különösen érzékeny erre; az ő szerelőik nagyon aktívak, amikor az autójuk felé megyek. Éppen ezért azt csinálom, hogy a versenygép egy olyan része felé veszem az irányt, ami kevésbé érdekel. Ezzel úgy vonzom a szerelőket, mint a méheket a méz. Eközben az egyik fotósunk készíthet pár felvételt arról az elemről, amire valójában kíváncsi vagyok. A Ferrari még mindig nem jött rá erre az egészre” – szúrt oda az egyik nagy riválisnak.

Newey kiemelte, a mérnökök – így ő maga is – igyekeznek minden ehhez hasonló alkalmat megragadni az ellenfelek autóinak megvizsgálásához, még akkor is, ha a fent említett cselekménysorozat nem több „egyszerű játszmánál”. „Ez csak egy játék. Ha meg akarom nézni az autókat, akkor meg kell várnom a futam végét, amikor az autók a parc fermében vannak, ahol senki sem nyúlhat hozzájuk. Sokszor az orrod előtt állnak meg, és amíg a szerelők pakolnak, addig nézheted őket, amíg akarod. Mint mondtam, ilyenkor lehet tiltakozni, ha valami nem tetszik az autón.”