Inog a trón: 2018-ban ez már kevés lesz a Mercedestől!

A bajnoki címek bebiztosításával a Mercedes szerint máris kezdetét vette a 2018-as küzdelmük a Ferrarival és a Red Bull-lal. Tudják, ha nem változtatnak pár dolgon, könnyen lépéshátrányba kerülhetnek a télen.

Konstruktőri bajnoki cím három, egyéni győzelem két versennyel a szezon vége előtt; 11 győzelem és 13 pole pozíció 18 verseny alatt; 140 pontos előny a második helyezett Ferrarival szemben. Ha csak e mutatókat nézzük, elmondható, a Mercedes könnyebb győzelmet aratott 2017-ben, mint azt az ellenfelekkel és a saját autójukkal vívott küzdelem nehézsége alapján várni lehetett. A statisztika azonban csalóka, és ezzel ők is tisztában vannak.

A számok tudniillik azt nem mutatják meg, hogy ha nincs a Ferrari nyári szünet utáni vesszőfutása, most akár Sebastian Vettel is vezethetné a bajnokságot, és ha a Red Bull csak fele olyan jó első félévet fut, mint amilyen másodikat, még ők is alaposan megnehezíthették volna a németek dolgát. Az idei szezonra nézve ez persze már csak feltételes mód, ám ha már a folytatásra tekintünk, akkor sokkal inkább intő jel.

Arra, hogy hiába a nagy pontelőny, a Mercedes trónja nagyon is inog, és ha nem vigyáz, könnyen a padlóra boríthatják őket az ellenfelek.

A Jordan-csapat korábbi technikai igazgatója, Gary Anderson is erre figyelmeztetett az Autosport hasábjain. „Habár Hamilton megmutatta, hogyan képes emelni a szinten, ha kihívásokkal szembesül, a bajnoki pontszámok mégis azt sugallják, hogy a valóságban a Ferrari dobta el a bajnoki címet. Ha a Ferrari és Sebastian Vettel olyan ütemben gyűjtötte volna a pontokat, ahogyan tette a szezon első felében, és nem hajtottak volna egymásba vagy robbantak volna le, ez az abu-dzabi kockás zászlóig egy kiélezett harc lett volna.”

A szakember úgy véli, a Mercedes most leginkább annak köszönhette a vártnál könnyebb címvédését, hogy Lewis Hamilton látványosan szintet lépett. „A Mercedes bizonyos pályákon olyan volt, mint egy díva, máskor pedig rakétaként suhant. Átlagban övék a leggyorsabb autó, de folyamatosan kiaknázni a sebességét olyan feladat, mint megkeresni a tyúk fogát. Hamilton ezen a téren emelkedett ki: megtalálta a megoldást, és hozta az eredményeket, ezzel érdemelte ki a negyedik bajnoki címét.”

Még egyszer nem segítenek nekik ennyit az ellenfelek



A szerencsefaktor túl nagy szerepet játszott abban, hogy mindez sikert érjen idén, így a Mercedes nem hagyatkozhat továbbra is bajnoka alkalmazkodó képességére, ha a csúcson akar maradni. Sem arra nem számíthat, hogy a Red Bull 2018-ban is beragad a rajtnál szélcsatornás korrelációs problémák miatt, sem arra, hogy a Ferrari egymást követő versenyeken halmoz hibát hibára a fontos pillanatokban.

„Nem is kérdés, hogy kőkemény ellenfelek várnak ránk. Egész évben szoros csatát vívtunk a Ferrarival, és később a Red Bull is csatlakozott a bulihoz, így kétségtelen, hogy nagyon nehéz szezon vár ránk jövőre” – állapította meg a csapat technikai igazgatója, James Allison.

A csapatvezető, Toto Wolff is tisztában van a helyzettel. „Ha ez a bajnokság csak öt futammal ezelőtt kezdődött volna, nagyon nehéz dolgunk lett volna. Ez a valóság. Az autónk a versenyek többségén nagyon gyors volt, de vannak területek, amelyeken muszáj javítanunk. Most kezdetét veszi az új év, és muszáj lesz fejlődnünk azokon a területeken, amelyeken nem voltunk jók, és azokat is optimalizálni kell, amelyek most működtek. Az egész csapat keményen fog dolgozni 2018-ra.”

A legfőbb hiányosságukat idén a W08 dívajellege jelentette. Az a szeszélyesség, amely több esetben apró tényezők (például az idő melegedése) hatására akár egyik napról a másikra versenyképessé vagy lassúvá tette őket a nagydíjhétvégéken. Wolff szerint ez általános probléma volt 2017-ben. „Minden csapatnál megfigyelhető, hogy nehezen tudják megérteni, időnként miért működik jól az autójuk az egyik napon, miközben a másikon egyáltalán nem. Az ellenfeleinknél ez ugyanúgy probléma, mint nálunk. Mi szeretnénk a dívánk általunk kedvelt tulajdonságait megtartani, és közben megszabadulni azoktól, amelyek nehézség elé állítanak.”

Lewis Hamilton ezzel szemben úgy látja, ők sokkal jobban megszenvedtek e problémákkal, és ez az autójuk génjeinek köszönhető. „Az autónk tervezési filozófiája ugyanaz volt, mint korábban, és miközben meg is tartotta az előző autók sajátosságait, a nagyobb gumik és az autó hosszúsága felnagyított bizonyos tulajdonságokat, amik miatt nagyobb volt a veszteség, mint korábban. Az év során olyan dolgokról is beszéltünk, amit más autók esetében nem lehetett hallani, például a leszorítóerő elvesztéséről.”

A brit szerint elsősorban kiváló mérnökeiknek, remek konfliktuskezelésüknek és összeszokottságuknak köszönhető, hogy így is a csúcson tudtak maradni. „Miközben az emberek arról beszéltek, hogy a miénk a legjobb autó, én nem hiszem, hogy így volt. Miénk a legjobb csapat, és mi végeztük a legjobb munkát, de voltak pillanatok, amikor nem a miénk volt a legjobb autó, csak nagyszerű munkát végeztünk. Szingapúrban például nem ment olyan jól, mégis jobban jöttünk ki belőle, mint reméltük.”

Kulcsfontosságú változtatások jöhetnek

Allison előrebocsátotta, istállójuk már jó ideje dolgozik a hibák kijavításán, és szakembereik ugyanolyan realistán látják helyzetüket, mint a vezetők. „Ez a teher nemcsak az én vállamat nyomja, hanem az egész csapatét. Nagyszerű ez a csapat, öröm velük dolgozni, és mindannyian úgy érezzük, felelősséggel tartozunk azért, hogy egy jó autóval álljunk elő a következő szezonra. Már hónapok óta dolgozunk rajta, és minden figyelmünket erre fordítjuk.”

Hogy sikerrel járnak-e, annak kapcsán Toto Wolff optimista. „A statisztika azt mutatja, hogy miénk a leggyorsabb autó és a leggyorsabb versenyző. Voltak kilengéseink egy-két versenyen, amelyeken küzdenünk kellett. Egészen jól értjük már, hogy minek volt köszönhető ez. Most meg kell találnunk a megoldást, hogy jövőre jobbak legyünk, mindent tökéletesítsünk. Minden követ meg fogunk mozgatni ennek elérése érdekében.”

A hírek szerint a megoldást az autó tervezési filozófiájának módosítása jelentheti. Az Auto Motor und Sport szerint a W09-es gép rövidebb lesz az elődjénél, hogy első és hátsó tengelye ne éljen külön életet, mint az idei modell esetében. A legnagyobb változást viszont az autó előredöntöttségének növelése jelentheti, amely az egész aerodinamikai koncepció szempontjából gyökeres irányváltást jelent az ezen a téren évek óta egyedi utat járó csillagosoknál. Ez veszélyt is rejt magában, hiszen 2018-nak egy számukra kevéssé ismert, még kiforratlan koncepcióval vághatnak neki, ami lépéshátrányba hozhatja őket.

Gary Anderson szerint emellett egy kevesebbet emlegetett tulajdonságán is javítani kell az Ezüstnyílnak. Hamilton Mexikóban ugyan sérült padlólemezzel teljesítette a versenyt, ami félig magyarázza, miért tudott nehezebben előzni, mint Vettel, idén más versenyeken is tendencia volt, hogy az élcsapatok közül az ő autójukat zavarják a legjobban a turbulens légáramlatok.

A Mercedesnél mindezt azzal indokolták, hogy ők a leggyorsabb autót akarták megalkotni, amelyet az első rajtsorba állíthatnak, s amellyel így tiszta levegőben száguldhatnak. Anderson szerint azonban 2018-ban fejtörést okozhat, ha ragaszkodnak ehhez a szemléletmódhoz, nem garantált ugyanis a szombati dominanciájuk folytatódása. „Ha a Red Bull és a Ferrari olyan erősen kezdi a szezont, mint amilyenek most, jövőre könnyen hat autó csatázhat az élen egész évben. Így pedig meghatározóvá válhat, hogy melyik autó a legjobb forgalomban” – hívta fel a figyelmet.

2018 már elkezdődött

Hamilton abban bízik, hogy bármilyen utat is választottak mérnökei, még időben nekiláttak a munkának. „Remélem, még nem túl késő ahhoz, hogy a következő évre kijavítsunk bizonyos alapvető hibákat az idei autón, de a többiek is ezen fognak dolgozni.”

Allison szerint sem lesz könnyű csak úgy megtartani az előnyüket a Ferrarival és a Red Bull-lal szemben. „Természetesen figyelünk a gyengeségek kijavítására, de ez valamennyi ellenfelünkre is igaz. Idén teljesen új szabályok léptek életbe, ezért mindenki próbálta a legtöbbet kihozni belőlük idén. De valamennyiünknek sokkal jobb munkát kell végeznünk jövőre. A jövő évi autók jóval gyorsabbak lesznek a mostaniaknál.”

Wolff úgy véli, a 2018-as csata már javában zajlik, és ilyen szempontból nem is hátrány, hogy már mindkét fronton bebiztosították a győzelmüket. „Csapaton belül mi már úgy tekintünk a következő két futamra, mintha azok 2018 első két versenye lennének. Szeretnénk megnyerni őket, hogy átmentsük a lendületünket a télre. Most, hogy a bajnokság már eldőlt, máris kezdetét vette a 2018-as küzdelem” – jelentette ki a Brazil Nagydíj előtt.